Kvadrantiderna 2025 – då kan du se stjärnfallen i år

Kvadrantiderna – ett spektakulärt meteorregn

Årets första meteorregn Kvadrantiderna passerar just nu över Sverige, och under natten till den 4 januari kommer ett magiskt skådespel visa sig på himlen när regnet når sin topp. Kvadrantiderna är ett av de mest spektakulära meteorregnen där man kommer kunna se upp till 80 stjärnfall i timmen under optimala förhållanden. De är kända för sin unika blåa färg, som beror på meteordelarnas höga hastighet och innehållet av magnesium och järn.

Fram till imorgon bitti, den 4 januari 2025, kan detta ses på himlen strax under och till vänster om Karlavganens vagnstång.

– Det har varit fantastiska norrsken redan. Så det kan man inte missa. Och i kväll, dessutom, så kommer vi att stöta på en meteorsvärm, säger Marianne Eik, rymdpedagog vid forskningscentret Curiosum i Umeå, i en intervju i SVT.

Årets första meteorregn Kvadrantiderna passerar just nu över Sverige. Genrebild. Foto: Peter Komka/TT

LÄS MER: Inte bara krig: Nio saker att glädjas åt 2024

Fler starka meteorregn under 2025

Skulle man av någon anledning missa Kvadrantiderna i natt finns det chans att se det ända fram till den 12 januari, även om det efter imorgon bitti inte kommer att vara lika intensivt och starkt. Dessutom kommer det många fler meteorregn att synas på himlen under året. Här är en stjärnfallskalender för 2025:

Kvadrantiderna: 28 december 2024 - 12 januari 2025

Lyriderna: 14 april - 30 april

Eta Aquariderna: 19 april - 28 maj

Alfa Capricorniderna: 3 juli - 15 augusti

Delta Aquariderna: 12 juli - 23 augusti

Preseiderna: 17 juli - 24 augusti

Orioniderna: 2 oktober - 7 november

Tauriderna: 20 oktober - 10 december

Leoniderna: 6 november - 30 november

Geminiderna - 4 december - 20 december

Ursiderna - 17 december - 26 december

Både Preseiderna och Leoniderna rankas också, precis som Kvadrantiderna som två av de mest spektakulära meteorregn som kommer att synas på himlen 2025.

LÄS MER: Då kan ditt internet sluta fungera – så länge varar det

LÄS MER: Listan: Det tar svenske astronauten Marcus Wandt med sig till rymden

LÄS MER: Nasas farkost Dart lyckades ramma asteroid – se bilderna här