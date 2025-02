5 ovanliga tävlingar du aldrig sett tidigare

Det finns tusentals sporter världen över och en hel tävlingar som många av oss aldrig har hört talas om. Här kan du läsa mer om fem av världens kanske ovanligaste sporter och tävlingar.

Grässlalom

Älskar du skidåkning? Då är grässlalom en sport för dig. Du behöver varken vänta på att någon snö ska falla till backen eller åka särkilt långt. Grässlalom kan du njuta av även på sommaren och det anordnas tävlingar i Sverige.

Sporten är identisk med alpin skidåkning både när det kommer till teknik och rörelse. Skillnaden är skidorna som med ett larvfotsliknande band gör det möjligt att åka på gräs. Med dessa skidor går det inte att ploga eller sladdar. För att svänga måste du vinklar skidorna och "gå på kant".

Foto: Johan Nilsson/TT

Redneck games

I East Dublin i delstaten Georgia i USA samlas familjer för att tävla i de så kallade Redneck games. Tävlingen uppstod år 1996 och går ut på att tusentals bondlurkar tävlar mot varandra i diverse grenar. Exempel på grenar är armhålepruttande, toalettstolskastning, munfiskande efter grisfötter ur en balja med vatten och magplaskhopp i lera. Priset för varje gren är en urdrucken och tillknölad ölburk.

2013 ställdes tävlingarna in av olika anledningar, bland annat att minskade intäkter och uppslutning. År 2023 kom tävlingen tillbaka fast under det nya namnet Redneckin' 4 Jesus.

Foto: Stella Picture

Ostrullning

Har du någon gång funderat på att jaga efter en rullande ost nedför en backe? Då har du hittat tävlingen för dig. År 1948 startade en ostrullningstävling i Cooper´s Hill nära staden Gloucester i England och den traditionsenliga tävlingen pågår än i dag.

Tävlingen går ut på att jaga osten nedför den branta backen. Först ner vinner och nere vid mållinjen står ambulanser redo för att ta hand om alla som skadar sig på vägen ner.

Foto: Stella Picture

Kärringkånk

Kanske är kärringkånk nästa sport för dig och din partner? Kärringkånk är en lagsport som grundades i Finland. Precis som du kan gissa utifrån namnet, innebär sporten att en man springer bärandes på en så kallad “kärring”, alltså en kvinna.

Den ovanliga löpsporten går ut på att ta sig genom den så kallade kärringkånkbanan. Banan kan vara både på gräs, grus, asfalt och sand. I denna sport gäller det inte bara att du är stark och snabb. Du behöver också vara smidig då kärringbanan innehåller hinder och vattengravar.

När det kommer till regler finns det ingen regel på hur kvinnan måste bäras. Alla sätt är helt enkelt tillåtna. Enligt Wikipedia ska kvinnan väga 49 kilo och om hon väger mindre måste hon ha på sig en ryggsäck med en tilläggsvikt så att hon uppnår 49 kilo. Tappar deltagaren kvinnan får de tävlande 15 sekunders tidstillägg. Vad gäller säkerhet finns det en regel att kvinnan måste bära hjälm, samtidigt ansvarar varje deltagare för sin egen säkerhet. Ännu en regel enligt Wikipedia är att alla deltagare måste ha roligt.

Tävlingen utgörs i heat där två lag åt gången tävlar samtidigt. Priset går till laget med snabbast tid, mest underhållande, bäst klädda och den starkaste bäraren.

Foto: Stella Picture

Extrem strykning

Extremsport är ett samlingsnamn på sporter eller fysisk aktivitet som av någon anledning är riskfylld eller som kan ge en adrenalinkick. Exempel på extremsporter som du kanske känner igen sedan tidigare kan vara fallskärmshoppning, parkour eller fridykning. Frågan är om du någonsin har hört talas om extrem strykning?

Extrem strykning är inte en sport för alla. För att klara av sporten gäller det att både vara fantasifull, uthållig och modig. Sporten går ut på att ta sin strykbräda och strykgärn till en så ovanlig plats som möjligt och helt enkelt stryka sina kläder.

Både på bergstoppar, under is och på klippväggar har sporten praktiserats. Det finns äve extrem strykare som utfört sporten och samtidigt koppat fallskärm eller i skidbacken under ett åk. Bara fantasin kan sätta gränser i denna sporten.

Foto: Stella Picture

Källa: Svenska Skidförbundet och Discovering the planet



