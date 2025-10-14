Stor brand i lägenhet – 25 evakuerade

25 personer har evakuerats efter en brand i en lägenhet i Helsingborg.

En person har förts till sjukhus sedan en lägenhet i Helsingborg börjat brinna. Branden misstänks vara anlagd.



— Det är någon som ska ha kastat in ett brinnande föremål i en av lägenheterna, säger Johan Wisnäs, vakthavande befäl, till SVT Helsingborg.

En person till sjukhus

En person som tagit sig ut på egen hand har förts till sjukhus för kontroll.

— En person tog sig ut och fick föras till sjukhus. Sen fick 25 personer som befann sig i byggnaden evakueras till närområdet, säger Wisnäs till SVT.