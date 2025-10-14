Nyheter24
Helsingborg

Stor brand i lägenhet – 25 evakuerade

Publicerad: 14 okt. 2025, kl. 07:20
Uppdaterad: 14 okt. 2025, kl. 07:43
brandman och ambulans
Arkivbilder. Foto: Johan Nilsson/TT

25 personer har evakuerats efter en brand i en lägenhet i Helsingborg.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Helsingborg, Brand

En person har förts till sjukhus sedan en lägenhet i Helsingborg börjat brinna. Branden misstänks vara anlagd. 

— Det är någon som ska ha kastat in ett brinnande föremål i en av lägenheterna, säger Johan Wisnäs, vakthavande befäl, till SVT Helsingborg.

En person till sjukhus

En person som tagit sig ut på egen hand har förts till sjukhus för kontroll.

— En person tog sig ut och fick föras till sjukhus. Sen fick 25 personer som befann sig i byggnaden evakueras till närområdet, säger Wisnäs till SVT.

Branden som bröt ut tidigt på tisdagsmorgonen är nu släckt och de flesta evakuerade har kunnat återvända hem.

