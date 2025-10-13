Följde tjejen till gaten på Arlanda – fick 10 000 i böter

En nykär flygbolagsanställd följde med sin flickvän till gaten när hon skulle ut och resa. Det blev ett dyrt hejdå.

Det var i juni som en man som jobbar på ett flygbolag, följde med sin nya flickvän till Arlanda, skriver lokaltidningen Mitt i. Eftersom han hade personalbricka, kunde han följa med sin nya tjej till ”airside” – området efter säkerhetskontrollen.

Det var bara ett problem, den romantiska gesten är förbjuden. Airside räknas som skyddsobjekt, och mannen fick bara vara där när han jobbade.

– Det stämmer att anställda på flygplatsen inte får befinna sig inne på behörighetsområden på flygplatsen om man inte är i tjänst vilket framgår i Airport Regulations, flygplatsens regelverk, säger Sarah Zaalouk, chef för HSSE (Health, Safety, Security and Environment) på Swedavia, till Nyheter24.

Arlanda. Foto: Anders Wiklund/TT

Ville bara vara med sin tjej

I förhör, som Mitt i tagit el av, säger mannen att han varit inne på området i 40 minuter. Mannen säger även att han visste att han inte fick vara där, men att han inte visste att man ”absolut inte får vistas på området utan anledning”.

Mannen döms nu till villkorlig dom och 10 000 i dagsböter för otillbörligt tillträde till skyddsobjekt. Som förklaring till sitt beteende har mannen sagt att han "bara ville vara med sin tjej".