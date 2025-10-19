Experten: Så många gånger per år är det normalt att bli sjuk

Förkylning flera gånger per år? Det kanske låter oroväckande men i själva verket är det mänskligt. Men hur många förkylningar räknas egentligen som "normalt" om året?

Förkylning är en vanlig orsak till att många stannar hemma från skolan eller jobbet. Det är också en vanlig anledning till besök inom sjukvården.

Smittan för en förkylning sprids snabbt och oftast sprider man viruset redan innan man ens märker att man är sjuk.

Rinnsnuva, nästäppa, halsont, hosta och huvudvärk är klassiska symtom vid förkylning. Inkubationstiden är kort, bara en till tre dagar och man smittar så länge näsan rinner.

Två till tre gånger per år – helt normalt

Åke Reimer, docent och ÖNH-specialist, har skrivit ett PM om förkylningar för internetmedicin där han förklarar att det är fullt normalt att en vuxen person drabbas av två till tre förkylningar om året.

Annons

För barn är siffran betydligt högre, runt sex till tio gånger, och ännu mer om barnen går i förskola.

LÄS MER: Därför sprids förkylningarna efter semestern

För barn är det normalt att drabbas av sex till tio förkylningar om året. Foto: Gorm Kallestad/TT

Därför blir du sjuk

Den vanliga boven till förkylningar heter rhinovirus, ett envist virus som står bakom majoriteten av alla förkylningar.

Det finns omkring 160 olika rhinovirusstammar, vilket gör det nästan omöjligt att utveckla ett vaccin.