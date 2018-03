Ända sedan filmens uppkomst under 1800-talet har mediet dominerats av män. Åtminstone om en ska tro historieböckerna.

Än idag, sisådär 150 år senare, må kvinnor ta hem en och annan Oscar – men är fortfarande kraftigt underrepresenterade i film. I synnerhet i Hollywood – film som syns av män och kvinnor, vuxna som barn, över hela världen.

Sajten och organisationen Women and Hollywood har fört statistik på hur representationen såg ut för de hundra filmpremiärer som drog in mest pengar under 2017.

Huvudroller

I filmer med ensamma huvudroller var 24 procent kvinnor. I filmer där det fanns flera huvudkaraktärer fanns det fler kvinnor representerade, men siffran var fortfarande låg – 37 procent.

Var fjärde huvudroll i Hollywood spelas av en kvinna. Bild: Guardian of The Galaxy 2

Repliker



Det är en sak att synas i rutan och få ha en stor roll – men hur ofta får kvinnor egentligen komma till tals?

2017 stod männen fortfarande för det mesta snacket. Kvinnorna tilldelades nämligen enbart 34 procent av replikerna.

Kvinnor anställer kvinnor

Så vem bär ansvaret för att kvinnor får färre huvudroller än män?

Det kanske inte är ett givet svar, men en påverkade faktor skulle kunna var att kvinnor i större utsträckning gör film med kvinnliga huvudroller, än vad män gör.

I 45 procent av filmer som regisserats och/eller skrivits av en kvinna, är huvudrollen en kvinna. Kvinnor står också för 42 procent av rollerna med repliker.

Bibi Andersson och Liv Ullman i Ingmar Bergmans "Persona" från 1966.

I film skapade av män ser det betydligt värre ut. Där står kvinnor för bara en femtedel av huvudrollerna och kommer till tals en tredjedel av vad män gör.



Kvinnor har känslor – män är gjorda av stål

Män är gjorda av stål. Bild: Justice League

Women and Hollywoods statistik visar även i vilken typ av filmer kvinnor liksom män syns mest i. Här är vad de kom fram till:



Independentfilmer har oftare en kvinnlig protagonist (huvudroll) än studioproduktioner. 65 procent av filmer med kvinnliga protagonister är independentfilmer.

Av genrer att döma spelar kvinnor ofta karaktärer med känslor på utsidan. De största genrerna för kvinnliga huvudroller är nämligen komedi (30 procent) och drama (30 procent). Därefter följer action (17 procent), skräck (13 procent) animerade långfilmer (4 procent) och sci-fi (4 procent).

På vita duken har manliga karaktärer (78 procent) oftare karriärsinriktade ambitioner än kvinnor (63 procent). Mäns scener kretsar också runt karaktärens arbetsplats än kvinnliga karaktärer. Kvinnliga karaktärer har dock istället mer personliga mål.

Statistiken visar även att kvinnor är kraftigt underrepresenterade inom filmskapande. I filmindustrin syns de alltså oftare framför än bakom kameran och efterarbetet. Den statistiken kan du läsa här.

Mai Zetterling – pionjär som kvinnlig filmregissör i Sverige. Bild: TT

Här är filmerna som regisserats av kvinnor – och dragit in mest pengar:



Wonder Woman av Patty Jenkins Frozen av Jennifer Lee (och Chris Buck) Shrek av Vicky Jenson (och Andrew Adamson) Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel av Betty Thomas Twilight av Catherine Hardwicke Pitch Perfect 2 av Elizabeth Banks What Women Want av Nancy Meyers Fifty Shades of Grey av Sam Taylor-Johnson Kung Fu Panda 2 av Jennifer Yuh Nelson The Proposal av Anne Fletcher

Källa: Women and Hollywood

Bechdeltestet



Ett annat sätt att mäta hur kvinnor representeras i film är med det så kallade Bechdeltestet, som härstammar ifrån den tecknade serien "Dykes to watch out for". Serieskaparen Alison Bechdel förklarade i avsnittet "The Rule" som publicerades 1985 att en film behövde klara följande tre kriterier för att vara "sevärd":

Filmen ska ha minst två (namngivna) kvinnliga karaktärer ... som pratar med varandra ... om något annat än män.





Utdrag ur avsnittet "The Rule" som la grunden för Bechdeltestet.

Notera att även om filmen klarar testet betyder det inte automatiskt att filmen är jämställd. Det finns helt enkelt flera sätt att se och mäta jämställdhet på.

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.