6 sommarlekar du inte får missa

Vem säger att man slutar leka bara för att man blir vuxen? Här är 6 helt perfekta sommarlekar som kräver lite rekvisita, och mycket leksug!

Ballongstafett



Du behöver:

Ballonger

Två stolar

Ni delar upp er i två lag och gör upp en startlinje som lagen ställer sig på led bakom. Ställ sedan upp stolarna några meter framför lagen. De första i leden får varsin uppblåst ballong som de ska ha mellan benen, och de ska sedan gå så fort de kan fram till stolarna, runda dem, och sen skynda sig tillbaka till näste person i ledet som tar över ballongen och fortsätter.

Om deltagaren tappar ballongen eller om den spricker så måste hen börja om från startlinjen. Ett tips är att ha några uppblåsta ballonger i reserv.

Laget som är klara först vinner.

Bildkälla: Unsplash

Brevlådan



Du behöver:

En "postlåda"

En "poststämpel"

"Brevpapper" i lika många olika färger som det är lag

3-5 springvilliga funktionärer

De som är funktionärer kommer behöva springa omkring ganska mycket, så tänk på det. En bär brevlådan, en har poststämpeln och en person per brevpapper.

Leken går ut på att lagen ska hitta sitt brevpapper, få brevet stämplat och sedan posta det i brevlådan. Men kruxet är att alla dessa saker rör på sig. Varje sak är med en person som gömmer sig eller springer iväg och gör allt för att inte bli fasttagen. Funktionärerna kan även byta saker med varandra så att det inte är samma person med samma sak hela leken.

Sätt en tidsgräns så att inte de stackars funktionärerna dör. Och tänk på att leka leken där det finns möjlighet att gömma sig och springa omkring.



Galenpanna



Du behöver:

Papper

Penna

Tejp

Varje deltagare får en lapp, och på den ska personen skriva namnet på en kändis eller en fiktiv karaktär. Sedan ska du tejpa den i pannan på personen höger om dig, utan att personen sett vad för namn som står på.

Nu ska alla med ja och nej-frågor lista ut vems namn man har i pannan, och man får ställa en fråga åt gången. Exmepelvis "är jag en kvinna?" eller "är jag en skådespelare?". Men, man får bara gissa namn på vem man är tre gånger, sedan åker man ut. Första som gissar rätt vinner!

Sardinen



Den här leken är som kurragömma, fast omvänt! En person gömmer sig och resten letar. När du sedan hittat personen så gömmer du dig på samma ställe, vilket kommer innebära att det blir trångt som i en sardinburk, därav namnet. Den som hittar alla sist förlorar!

Bildkälla: Unsplash

Maffia

Du behöver:

Kortlek

Okej håll i er för nu blir det lite krångligt. Men tro mig, det är värt besväret för det här är en av de roligaste lekarna en kan leka.

Det här rollspelet kräver minst 7 personer, men sen kan ni vara hur många som helst. Sätt er så alla ser varandra, i en ring eller i en soffgrupp till exempel.



I början av leken utser ni en spelledare, sedan ska alla få ett varsitt kort ur kortleken och varje kort innebär en viss roll. Får du ett rött kort är du en hederlig bybo, men ett svart kort innebär att du blivit en hemsk maffia. Röd kung betyder att du är byns läkare och en röd knekt gör dig till byns spion.

Om ni är exempelvis 9 personer som spelar så behöver ni de här korten:

1 röd kung - Läkare

1 röd knekt - Spion

3 röda sifferkort - Bybo

3 svarta sifferkort - Maffia

och sen en utsedd spelledare.

När ni fått era kort är så visa det inte för någon. Nu börjar spelet!

Spelledaren säger att det är natt och byn sover. Då ska alla blunda. Spelledaren säger sedan åt läkaren att vakna. Läkaren får då öppna ögonen och peka på någon deltagare och genom det skydda denne under natten. Sen somnar läkaren.



Men då vaknar maffian. Alla tre öppnar öppnar ögonen och då vet de vilka kumpaner de har, sedan väljer de under tystnad ut ett offer och pekar på denne. Den de pekar på mördas då under natten, om inte läkaren skyddat hen.

Och sedan när maffian har somnat så får spionen vakna och peka på någon hen tycker verkar misstänkt som maffia. Om spelledaren nickar betyder det att personen spionen pekade på är maffia, annars skakar ledaren på huvudet.

Nu börjar det roliga! Spelledaren säger att det är dag och hela byn vaknar. Alla öppnar ögonen och får reda på om någon mördats under kvällen, och i så fall åker denne ut ur leken. Men om den har blivit skyddad av läkaren så säger spelledaren att det bara har skett ett mordförsök på natten, men inte på vem. Nu börjar dödsomröstningen för att få ut maffian ur byn. Här behöver ni kunna skådespela och tala för sig. Alla ska alltså rösta ut någon de tror är maffia.

Alla som blir anklagade får hålla ett försvarstal. Sedan röstar alla (bybor, läkare, spion och maffia) på vem som ska åka ut. Den med flest röster emot sig "dör" och får visa sitt kort.

Sen är det natt och spelledaren säger åt byn att sova. Nu gör ni samma sak som natten innan, och ni fortsätter tills maffian är ute eller maffian har dödat alla.

Det härliga med det här spelet är att man får lov att luras hur mycket man vill, det blir bara roligare så. Eftersom att maffian ser varann på natten så vet de vilka de jobbar med, därför ska man vara uppmärksam på vilka som samarbetar under dödsomröstningen under dagen. Om spionen under natten fått reda på att någon är maffia så kan hen säga det under dagen, men med risk att bli dödad av maffian under natten. Ibland är det två personer som påstår sig vara spioner, men efter ett tag brukar man oftast avslöja lögnaren...

Det kanske låter krångligt, men kör ett par gånger och det kommer inte alls kännas svårt!

Har du alibi?

Du behöver:

Papper

Pennor

En skål eller keps att lägga frågorna i

Den här spelen börjar med att alla skriver så många lappar som möjligt med så konstiga frågeställningar ni kan komma på. Exempelvis "Varför är det en blöt sko i min kyl?".

En person drar då en lapp ur skålen och läser upp frågan, varpå alla ska använda sina initialer för att svara med en bortförklaring, till exempel Gunilla Persson kan svara "Gjorde platåpudding". Ni får max 5 sekunder på er att svara annars åker du ut eller får ett straff.

Nyheter24 har tidigare listat 5 andra toppentips på grymma lekar ni kan köra på festen, läs om de här.

TV: 7 lekar du gillade som barn – som du kommer älska på festen idag