Jobbannonsen är rak och tydlig, de letar efter en person som älskar den klassiska drinken gin och tonic. Den som får jobbet ska resa runt i världen och dricka gin. Så njuter du av en bra gin och tonic, är glad när du slipper betala för drinkarna och gillar att semestra är ditt jobb, då finns nu jobbet för dig, skriver Indy100.

Det är dryckesföretaget Bombay Sapphire och upplevelseföretaget Inception Group som gått ihop och skapat jobbannonsen där de söker en global ambassadör, som ska dricka gin och tonic på sin resa över världen.

Jobbet har skapats i samband med en lansering av en ny bar som är inspirerad av Phileas Foggs, det vill säga han som åkte ut på den episka jorden runt resan på bara 80 dagar. Baren som just öppnat i stadsdelen Soho i London heter Foggs Exploration Society.

På hemsidan Mr Foggs kan man fylla i ett ansökningsformulär samt skicka in en video där du förklarar varför just du ska ha jobbet.

Du får skapa en egen drink

Den utvalde som får jobbet kommer under hösten att resa till Mumbai, Hongkong, San Francisco, New York och Lissabon. Dock innehåller jobbet några fler grejer än att bara glassa runt i häftiga städer och dricka gin och tonic. Längs med resan måste man dokumentera sin resa för en tidskrift, hålla sig uppdaterad via sociala medier samt skriva en blogg.



Dessutom ska man samla på sig botaniska ingredienser som inspirerat en under resan, när man sedan återvänder till London får man skapa sin alldeles egna "Around the World"-drink som hamnar på menyn.

Några krav har arbetsgivaren, du måste vara en skicklig fotograf, skribent och vara skicklig på sociala medier. Du behöver också ett giltigt pass och en stark kärlek till gin och tonic

Sista ansökningsdatum är 27 augusti och vinnarna kommer att väljas av den brittiska arméofficer och den berömda äventyraren Levinson Wood.

