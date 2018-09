Sanna Nielsen – här är allt du behöver veta

Sanna Viktoria Nielsen är inte född förrän 27 november 1984, vilket gör hennes karriär ännu mer ögonfallande.

Det var Edenryd i Ivetotofta socken, Bromölla kommun som blev Sanna Nielsens första hem.

Sanna Nielsen har fått sitt danska efternamn från sin farfar som var dansk och bodde i Århus. Hon bor nu söder om Stockholm, i Årsta med sambon Joakim Ramsell, som är gitarrist.



Sanna är en svensk popsångerska, men har tidigare också varit dansbandssångerska. Karriären för henne började faktiskt redan som 11-åring, inte så pjåkigt! Det var med låten "Till en fågel".

Talangjakt

Nielsens sångkarriär var inte något som bestod av endast flyt. Nej, hon började svettas och kämpa i talangjakter redan som sjuåring. En minnesvärd vinst var med låten "Can you feel the love tonight" 1994 i en talangjakt i Kallinge.

Drottning av Mello

Varför Sanna kallas för en slags Melodifestval-drottning är bland annat för hennes deltagande, vilka är hela sju gånger. Och då är inte hennes programledarroll medräknat. Sju gånger alltså, helt otroligt.

Men det var 2014 med låten Undo som hon faktiskt tog hem hela baletten i Sverige. Hon sjöng vidare in Eurovision Song Contest och kom på tredje plats, wow brons!

Allsång

Sanna har varit programledare för Allsång på Skansen hela tre somrar i rad, 2016, 2017 och 2018. Vilket har varit ett tufft uppdrag som hon har lyckats bra med då hon är mycket folkkär.

Julvärd

2016 blev Sanna Nielsen vald till årets julvärd i SVT. När hon presenterades för det svenska folket blev det mycket rabalder. Folk tyckte nämligen att hennes klädval inte var passande. Sanna själv ansåg det som mobbning, men fick ett gott stöd från artistkollegor, skriver Aftonbladet.

Nyheter24 har tidigare skrivit om att Sanna Nielsen faktiskt aldrig blir mätt. Hur bra det än går för henne så fortsätter hon att leverera, det kan du läsa mer om här.