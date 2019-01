Black Mirror: Bandersnatch – Netflix nya interaktiva film

Många av oss har sett den brittiska succéserien Black Mirror som förvirrat oss i fyra säsonger, där de lämnar sitt dejtingliv till datorer, eller blir utfrysta ur samhället beroende på hur många likes de får, eller simulerar att en död pojkvän lever igen. Black Mirror har bjudit på många galna scenarion, och Bandersnatch är inget undantag.

Interaktiv film

I väntan på säsong fem av Black Mirror så bjuder de nu oss istället på Black Mirror: Bandersnatch, som är en interaktiv film. Vilket betyder att du kan med hjälp av din smartphone eller tv-kontroll göra olika val under filmens gång som påverkar vilket slut huvudkaraktären får.

Den släpptes på Netflix den 28 december 2018.

Handlingen

Filmen utspelar sig under mitten av 80-talet, och handlar om en ung spelutvecklare Stefan Butler. Handlingen är att Stefan får pitcha ett tv-spel för ett spelföretag. Han försöker göra ett interaktivt tv-spel som han baserar på sin favoritbok, som han hittade i sin bortgångna mammas gamla grejer.

Det första valet du som tittare ställs inför är vad Stefan ska äta till frukost. Kalaspuffar, eller Frosties? Då dyker det upp två svar i botten av skärmen och du får några sekunder på dig att göra ditt val med din smartphone eller fjärrkontroll.

Svåra val

Men alla val är inte lika enkla som vad du ska äta till frukost. Under tiden Stefan försöker bli klar med sitt spel, och ju närmre deadlinen han kommer, desto mer piller, sömnlösa nätter och hallucinationer utstår han.

Många olika val bestämmer vart du i slutändan hamnar. Men oroa dig inte, är du missnöjd med det slut du fick så är det bara att gå tillbaka och göra om.





