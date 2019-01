Klart: Då har tredje säsongen av "Stranger Things" premiär

Det populärkulturella fenomenet "Stranger Things" klistrade fast alla Netflixkonsumerare hemma i tevesoffan. Fantasyserien som handlar om den mystiskt försvunne pojken Will Byer, tog publiken med storm för sina karakteriseringar och dramatiska inslag. Parallella universum, läskiga monster och en flicka med övernaturliga krafter satte prägel i den 80-tals inspirerande serien som vunnit pris efter pris.

Nu är det dags igen; så håll i hatten! För under nyårsdagen bekräftade Netflix på Twitter att en tredje säsong är på ingång. Den 4 juli 2019 har första avsnittet premiär av den tredje säsongen av "Stranger Things".

Det har sedan tidigare bekräftats att vi kommer få se nya ansikten i den tredje säsongen. Bland annat Maya Hawke som har medverkat i filmen “Little Women”, samt Priah Ferguson från teveserien “Atlanta”.



Den mest välkända skådespelaren i serien är Winona Ryder, som spelar Joyce Byers, mamman till den försvunne Will. I serien får hon nästintill en mental kollaps när hon tror sig kunna höra sin son via blinkande lampor (vilket visar sig vara sant). Den prisbelönta skådespelaren är annars känd för att ha medverkat i filmen "Black Swan" och för sin romans med superskådisen Johnny Depp under 90-talet.

En annan av seriens huvudkaraktärer är skådespelaren Gaten Matarazzo, som spelar Dustin Henderson. Han kommer att besöka Sverige under våren. Gaten dyker nämligen upp vid Comic Con på Åbymässan den 11-12:e maj, där han ska delta i frågepaneler, signera autografer till fans och ta foton med besökarna.

Första säsongen av "Stranger Things" hade premiär sommaren 2016 och har mottagit 31 Emmy-nomineringar. Teveserien är gjord av "The Duffer Brothers", vilket är bröderna Matt och Ross Duffer, som både producerar, regisserar och manusförfattar.

Netflix släppte även showen "Beyond Stranger Things" kort efter andra säsongens slut. Där fick man se skådespelarna och medlemmar från produktionsteamet dissekera detaljer från serien, samt ta tittarna bakom scenerna.