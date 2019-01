Streaming-jätten Netflix har blivit något av en självklarhet i många hem när man är sugen på att sträck-kolla en serie eller gosa ned sig i soffan med en filt, en skål popcorn och en härlig komedi. Sajten har allt en filmälskare kan önska med ett utbud på över 2 000 film- och serietitlar.

Så om du inte hittar den film du vill se är det inte speciellt konstigt. Men lyckligtvis nog finns det en lösning på det problemet. Nyheter24 berättar allt du behöver veta om Netflix hemliga koder som vägleder dig rätt på hemsidan.

Så funkar koderna

Med koder som bland annat finns listade på hemsidan Orges Crypt kan du med enkelhet ta del av Netflix hela sortiment och orientera dig på hemsidan med hjälp av korta koder.

Så här funkar det:

Netflix har en standardlista över filmgenrer på sin hemsida. I den kan man klicka sig direkt till drama, animerat, thriller och så vidare.

Bildkälla: Netflix/ faksimil

Varje genre som är listad har ett ID-numer som syns i adressfältet när man klickar sig vidare på hemsidan. Dessa ID-koder ser likadana ut oavsett vilket land du använder Netflix i.

Streaming-jätten har gjort sig kända för sina uppfinningsrika kategorier som de delar in sitt utbud av filmer och serier i. Det finns tiotusentals kategorier som dock inte syns i den vanliga listan.

Det är på grund av Netflix-algoritmerna som är kopplade till ditt personliga konto som gör att du endast ser ett fåtal av alla genre-kategorier som finns att upptäcka.

Så gör du

Men nu är det problemet ett minne blott. Det finns nämligen en lista där alla kategorier benämns med tillhörande ID-kod.

Så det enda du behöver göra är att kopiera sifferkoden och klistra in i adressfältet när du är inloggad på Netflix.

Det kan till exempel se ut såhär: www.netflix.com/browse/genre/500. Detta leder dig till en hemlig genre-sida över HBTQ-draman där samtliga filmer med temat ligger samlade. Smart va?

Ta reda på samtliga kategorier med tillhörande ID-koder på Orges Crypt:s hemsida där alla finns listade.

Lista över alla Netflix-koder:

Action & Adventure (1365)





Asian Action Movies (77232)

Classic Action & Adventure (46576)

Action Comedies (43040)

Action Thrillers (43048)

Adventures (7442)

Comic Book and Superhero Movies (10118)

Westerns (7700)

Spy Action & Adventure (10702)

Crime Action & Adventure (9584)

Foreign Action & Adventure (11828)

Martial Arts Movies (8985)

Military Action & Adventure (2125)

Anime (7424)



Adult Animation (11881)

Anime Action (2653)

Anime Comedies (9302)

Anime Dramas (452)

Anime Features (3063)

Anime Sci-Fi (2729)

Anime Horror (10695)

Anime Fantasy (11146)

Anime Series (6721)

Children & Family Movies (783)



Movies for ages 0 to 2 (6796)

Movies for ages 2 to 4 (6218)

Movies for ages 5 to 7 (5455)

Movies for ages 8 to 10 (561)

Movies for ages 11 to 12 (6962)

Education for Kids (10659)

Disney (67673)

Movies based on children's books (10056)

Family Features (51056)

TV Cartoons (11177)

Kids' TV (27346)

Kids Music (52843)

Animal Tales (5507)

Classic Movies (31574)



Classic Comedies (31694)

Classic Dramas (29809)

Classic Sci-Fi & Fantasy (47147)

Classic Thrillers (46588)

Film Noir (7687)

Classic War Movies (48744)

Epics (52858)

Classic Foreign Movies (32473)

Silent Movies (53310)

Classic Westerns (47465)

Comedies (6548)



Dark Comedies (869)

Foreign Comedies (4426)

Late Night Comedies (1402)

Mockumentaries (26)

Political Comedies (2700)

Screwball Comedies (9702)

Sports Comedies (5286)

Stand-up Comedy (11559)

Teen Comedies (3519)

Satires (4922)

Romantic Comedies (5475)

Slapstick Comedies (10256)

Cult Movies (7627)



B-Horror Movies (8195)

Campy Movies (1252)

Cult Horror Movies (10944)

Cult Sci-Fi & Fantasy (4734)

Cult Comedies (9434)

Documentaries (6839)



Biographical Documentaries (3652)

Crime Documentaries (9875)

Foreign Documentaries (5161)

Historical Documentaries (5349)

Military Documentaries (4006)

Sports Documentaries (180)

Music & Concert Documentaries (90361)

Travel & Adventure Documentaries (1159)

Political Documentaries (7018)

Religious Documentaries (10005)

Science & Nature Documentaries (2595)

Social & Cultural Documentaries (3675)

Dramas (5763)



Biographical Dramas (3179)

Classic Dramas (29809)

Courtroom Dramas (528582748)

Crime Dramas (6889)

Dramas based on Books (4961)

Dramas based on real life (3653)

Tearjerkers (6384)

Foreign Dramas (2150)

Sports Dramas (7243)

Gay & Lesbian Dramas (500)

Independent Dramas (384)

Teen Dramas (9299)

Military Dramas (11)

Period Pieces (12123)

Political Dramas (6616)

Romantic Dramas (1255)

Showbiz Dramas (5012)

Social Issue Dramas (3947)

Faith & Spirituality (26835)



Faith & Spirituality Movies (52804)

Spiritual Documentaries (2760)

Kids Faith & Spirituality (751423)

Foreign Movies (7462)



Art House Movies (29764)

Foreign Action & Adventure (11828)

Classic Foreign Movies (32473)

Foreign Comedies (4426)

Foreign Documentaries (5161)

Foreign Dramas (2150)

Foreign Gay & Lesbian Movies (8243)

Foreign Horror Movies (8654)

Foreign Sci-Fi & Fantasy (6485)

Foreign Thrillers (10306)

Romantic Foreign Movies (7153)

African Movies (3761)

Australian Movies (5230)

Belgian Movies (262)

Korean Movies (5685)

Latin American Movies (1613)

Middle Eastern Movies (5875)

New Zealand Movies (63782)

Russian (11567)

Scandinavian Movies (9292)

Southeast Asian Movies (9196)

Spanish Movies (58741)

Greek Movies (61115)

German Movies (58886)

French Movies (58807)

Eastern European Movies (5254)

Dutch Movies (10606)

Irish Movies (58750)

Japanese Movies (10398)

Italian Movies (8221)

Indian Movies (10463)

Chinese Movies (3960)

British Movies (10757)

Gay & Lesbian Movies (5977)



Gay & Lesbian Comedies (7120)

Gay & Lesbian Dramas (500)

Romantic Gay & Lesbian Movies (3329)

Foreign Gay & Lesbian Movies (8243)

Gay & Lesbian Documentaries (4720)

Gay & Lesbian TV Shows (65263)

Horror Movies (8711)



B-Horror Movies (8195)

Creature Features (6895)

Cult Horror Movies (10944)

Deep Sea Horror Movies (45028)

Foreign Horror Movies (8654)

Horror Comedy (89585)

Monster Movies (947)

Slasher and Serial Killer Movies (8646)

Supernatural Horror Movies (42023)

Teen Screams (52147)

Vampire Horror Movies (75804)

Werewolf Horror Movies (75930)

Zombie Horror Movies (75405)

Satanic Stories (6998)

Independent Movies (7077)



Experimental Movies (11079)

Independent Action & Adventure (11804)

Independent Thrillers (3269)

Romantic Independent Movies (9916)

Independent Comedies (4195)

Independent Dramas (384)

Music (1701)



Kids Music (52843)

Country & Western/Folk (1105)

Jazz & Easy Listening (10271)

Latin Music (10741)

Urban & Dance Concerts (9472)

World Music Concerts (2856)

Rock & Pop Concerts (3278)

Musicals (13335)



Classic Musicals (32392)

Disney Musicals (59433)

Showbiz Musicals (13573)

Stage Musicals (55774)

Romantic Movies (8883)



Romantic Favorites (502675)

Quirky Romance (36103)

Romantic Independent Movies (9916)

Romantic Foreign Movies (7153)

Romantic Dramas (1255)

Steamy Romantic Movies (35800)

Classic Romantic Movies (31273)

Romantic Comedies (5475)

Sci-Fi & Fantasy (1492)



Action Sci-Fi & Fantasy (1568)

Alien Sci-Fi (3327)

Classic Sci-Fi & Fantasy (47147)

Cult Sci-Fi & Fantasy (4734)

Fantasy Movies (9744)

Sci-Fi Adventure (6926)

Sci-Fi Dramas (3916)

Sci-Fi Horror Movies (1694)

Sci-Fi Thrillers (11014)

Foreign Sci-Fi & Fantasy (6485)

Sports Movies (4370)



Sports Comedies (5286)

Sports Documentaries (180)

Sports Dramas (7243)

Baseball Movies (12339)

Football Movies (12803)

Boxing M10499ovies (12443)

Soccer Movies (12549)

Martial Arts, Boxing & Wrestling (6695)

Basketball Movies (12762)

Sports & Fitness (9327)

Thrillers (8933)



Action Thrillers (43048)

Classic Thrillers (46588)

Crime Thrillers (10499)

Foreign Thrillers (10306)

Independent Thrillers (3269)

Gangster Movies (31851)

Psychological Thrillers (5505)

Political Thrillers (10504)

Mysteries (9994)

Sci-Fi Thrillers (11014)

Spy Thrillers (9147)

Steamy Thrillers (972)

Supernatural Thrillers (11140)

TV Shows (83)



British TV Shows (52117)

Classic TV Shows (46553)

Crime TV Shows (26146)

Cult TV Shows (74652)

Food & Travel TV (72436)

Kids' TV (27346)

Korean TV Shows (67879)

Miniseries (4814)

Military TV Shows (25804)

Science & Nature TV (52780)

TV Action & Adventure (10673)

TV Comedies (10375)

TV Documentaries (10105)

TV Dramas (11714)

TV Horror (83059)

TV Mysteries (4366)

TV Sci-Fi & Fantasy (1372)

Reality TV (9833)

Teen TV Shows (60951)

