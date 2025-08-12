Svenska uppfinningen som räddat över en miljon liv

Det är nu ett halvt sekel sedan säkerhetsbälten blev obligatoriska i framsätet.

Uppfinningen har förändrat trafiksäkerheten världen över.

Från Volvo PV544 till global standard

År 1959 rullade en Volvo PV544 in till en återförsäljare i Kristianstad, utrustad med världens första trepunktsbälte.

Uppfinnaren Nils Bohlin, tidigare flygingenjör, kombinerade ett höftbälte och ett diagonalt band för att ge skydd vid höga krafter i en kollision.

Volvo valde att göra patentet fritt tillgängligt, vilket gjorde att alla tillverkare kunde använda tekniken.

Annons

LÄS MER: Mercedes lanserar sin viktigaste kombi någonsin

Motstånd innan lagen kom

Trots den livräddande potentialen dröjde det till 1975 innan bälteskravet i framsätet blev lag i Norge. Motståndet var stort, men 1979 infördes böter för den som inte använde bälte. 1984 utvidgades kravet till att gälla även baksätet.

Enligt norska Trygg Trafikk är trepunktsbältet den mest kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärden som någonsin införts.

Annons

I dag använder cirka 97 procent av förarna i lätta fordon säkerhetsbälte. Det är dock viktigt att det sitter rätt, hårt mot kroppen och ner på höfterna, för att ge full effekt.

Fortsatta utmaningar

Trots hög användning finns det brister. Många busspassagerare använder fortfarande inte bälte, och felaktig användning är en vanlig orsak till skador.