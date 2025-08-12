Nyheter24
Annons
Nyheter /Motor

Svenska uppfinningen som räddat över en miljon liv

Publicerad: 12 aug. 2025, kl. 17:30
Säkerhetsbältet har funnits i 50 år. Foto: Mark Earthy/TT & Anders Wejrot/BLR-Fotograferna/TT

Det är nu ett halvt sekel sedan säkerhetsbälten blev obligatoriska i framsätet.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Ämne:

Motor

Uppfinningen har förändrat trafiksäkerheten världen över.

Från Volvo PV544 till global standard

År 1959 rullade en Volvo PV544 in till en återförsäljare i Kristianstad, utrustad med världens första trepunktsbälte. 

Uppfinnaren Nils Bohlin, tidigare flygingenjör, kombinerade ett höftbälte och ett diagonalt band för att ge skydd vid höga krafter i en kollision. 

Volvo valde att göra patentet fritt tillgängligt, vilket gjorde att alla tillverkare kunde använda tekniken.

Annons

MISSA INTE: Svensk fondförvaltare: "Tesla är världens största bubbla"

LÄS MER: Mercedes lanserar sin viktigaste kombi någonsin

Motstånd innan lagen kom

Trots den livräddande potentialen dröjde det till 1975 innan bälteskravet i framsätet blev lag i Norge. Motståndet var stort, men 1979 infördes böter för den som inte använde bälte. 1984 utvidgades kravet till att gälla även baksätet.

Enligt norska Trygg Trafikk är trepunktsbältet den mest kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärden som någonsin införts. 

Annons

I dag använder cirka 97 procent av förarna i lätta fordon säkerhetsbälte. Det är dock viktigt att det sitter rätt, hårt mot kroppen och ner på höfterna, för att ge full effekt.

MISSA INTE: Elektrisk superbil för miljoner skrotas: Ingen ville ha den

LÄS MER: Så bra är nya Mazda 6e – elbilen som inte är vad du tror

Fortsatta utmaningar

Trots hög användning finns det brister. Många busspassagerare använder fortfarande inte bälte, och felaktig användning är en vanlig orsak till skador. 

Bland de som omkommer i trafiken varje år saknar omkring en tredjedel korrekt bältesanvändning. Polisen och Vägverket fortsätter därför att kontrollera och uppmana till att alltid spänna fast sig.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
17:30
Nyheter
/ Motor

Svenska uppfinningen som räddat över en miljon liv

Idag
10:30
Nyheter
/ Motor

Forskare vill införa bromsljus fram på bilar

Idag
08:30
Nyheter
/ Motor

Viktigt meddelande till alla elbilsägare

Igår
17:00
Nyheter
/ Inrikes

Nya trafikregler föreslås – det kan bli förbjudet

Igår
11:30
Nyheter
/ Motor

Kommer till Europa: Bensin är 100 000 billigare än elbilen

Söndag
22:00
Nyheter
/ Elbil

Elon Musk: "Då kommer Teslas försäljning att öka"

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons