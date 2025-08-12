Svenska uppfinningen som räddat över en miljon liv

Uppfinningen har förändrat trafiksäkerheten världen över.
Från Volvo PV544 till global standard
År 1959 rullade en Volvo PV544 in till en återförsäljare i Kristianstad, utrustad med världens första trepunktsbälte.
Uppfinnaren Nils Bohlin, tidigare flygingenjör, kombinerade ett höftbälte och ett diagonalt band för att ge skydd vid höga krafter i en kollision.
Volvo valde att göra patentet fritt tillgängligt, vilket gjorde att alla tillverkare kunde använda tekniken.
Motstånd innan lagen kom
Trots den livräddande potentialen dröjde det till 1975 innan bälteskravet i framsätet blev lag i Norge. Motståndet var stort, men 1979 infördes böter för den som inte använde bälte. 1984 utvidgades kravet till att gälla även baksätet.
Enligt norska Trygg Trafikk är trepunktsbältet den mest kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärden som någonsin införts.
I dag använder cirka 97 procent av förarna i lätta fordon säkerhetsbälte. Det är dock viktigt att det sitter rätt, hårt mot kroppen och ner på höfterna, för att ge full effekt.
Fortsatta utmaningar
Trots hög användning finns det brister. Många busspassagerare använder fortfarande inte bälte, och felaktig användning är en vanlig orsak till skador.
Bland de som omkommer i trafiken varje år saknar omkring en tredjedel korrekt bältesanvändning. Polisen och Vägverket fortsätter därför att kontrollera och uppmana till att alltid spänna fast sig.