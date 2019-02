Världshälsoorganisationen, WHO, går nu ut med ett larm om att mässlingfallen ökat med 50 procent, trots ansträngningar att stoppa spridningen.

Något som förvånat läkare är att den oroväckande ökningen skett på ett globalt plan, även i länder med hög ekonomisk trygghet, där större delen av invånare historiskt sett varit vaccinerade.

– Vår data visar att det finns en väsentlig ökning av mässlingfall. Vi ser detta i alla regioner, säger Katherine O'Brien, WHO: s direktör för immunisering och vacciner, i en intervju med UN News.

Hon förklarar att man ser ett mönster av långvariga mässlingsutbrott i stor skala som bara växer sig större.

Bara 10 procent av mässlingsfall anmäls

O'Brien förklarar att det normalt sätt bara är cirka 10 procent av alla mässlingsfall som anmäls.

– Så när vi ser att de anmälda fallen ökar med 50 procent så vet vi att vi att vi verkligen är på väg i fel riktning, säger hon till UN News.

Och man tror att det handlar om miljontals smittade människor världen över.

Världens länder har på sig fram till april att rapportera in alla anmälda mässlingsfall till WHO. Men redan nu, i februari, har WHO mottagit 229 000 rapporter jämfört med de 170 000 fall som rapporterads under hela 2017.

Dödsfallen kan enkelt undvikas med vaccin

Den som drabbas av mässlingen upplever ofta allvarlig diarré, lunginflammation och i vissa fall förlorad syn. Sjukdomen är särskilt farlig för små barn, då smittan kan leda till döden.

Enligt WHO:s preliminära siffror orsakade mässlingen cirka 136 000 dödsfall världen över förra året. Dödsfall som enkelt kunde undvikits genom mässlingsvaccin – som funnits tillgängligt sedan 1960.

Stadig minskning – fram tills 2017

Och från och med det att vaccinet sattes i bruk till för två år sedan såg man en tydlig minskning i både smitto- och dödsfall. Men 2017 skedde plötsligt en stark ökning som har fortsatt hållit i sig.

Några av de länder som drabbats hårdast är Ukraina, Madagaskar, Demokratiska republiken Kongo, Tchad och Sierra Leone. Särskilt i områden som på grund av krig och oroligheter inte har möjlighet att vaccinera befolkningen – något som WHO ser som en logisk ökning.

Ökning i Europa på grund av antivaccinationsrörelsen

Men ökningen runtom i stora delar av Europa beror inte på saker som konflikter eller obefintlig vaccinationsmöjligheter, enligt WHO. Istället menar det att det kan bero på den så kallade antivaccinationsrörelsen, som också kallas för "antivaxers".

Antivaccinationsrörelsen har vuxit under de senaste åren genom grupper på sociala medier som spridit missinformation om vaccinering. En myt som blivit stor inom rörelsen är att vaccination bidrar till autism.

Detta är något som Katherine O'Brien ser som ett allvarligt problem.

– Vi är tar flera steg tillbaka gällande de framsteg som gjorts. Och det beror inte på att vi inte har verktygen för att förhindra detta. Vi har verktyg för att förhindra mässling. Vi tar flera steg tillbaka för att människor väljer att inte vaccinera sig, säger hon i intervjun med UN News.

