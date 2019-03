Ja, att de trådlösa hörlurarna är riktigt poppis är inget att hymla med. I skrivande stund har cirka 28 miljoner Apple AirPods sålts över hela världen, vilket är en hel del med tanke på att de lanserades 2016.

Men nu har 250 forskare skrivit under FN och Världshälsoorganisationens namninsamling, som är mot användningen av flera trådlösa enheter.

Det är nämligen inte bara just AirPods som forskarna varnar för. Det gäller även all liknande teknik, som exempelvis Samsung Galaxy Buds som används via Bluetooth. Alltså all teknik som använder sig av en typ av elektromagnetisk frekvens (EMF), en radiovåg som kan överföra data.

AirPodsen har blivit riktigt poppis på senaste. Bildkälla: Pixabay

Vad är EMF?

EMF är en form av radiovåg som liknar röntgen och UV, men det är inte i närheten av lika kraftfullt eller farligt. Vid höga nivåer kan radiovågen generera värme, orsaka brännskador och faktiskt påverka celltillväxt hos människor.

Det används under överföringen av ljud från mobil eller surfplatta direkt till öronen. Nu har flera experter inom ämnet uttryckt stor oro över vilka hälsoeffekter som hörlurarna kan åsamka. Detta eftersom användandet av exempelvis AirPods gör att strålningen kommer väldigt nära användarens inre skalle.

– Min oro för AirPods är att deras placering i öronkanalen exponerar vävnader i huvudet till relativt höga halter av radiofrekvensstrålning, säger Jerry Phillips, professor i biokemi vid University of Colorado.

Phillips är med i en grupp av forskare som nu har gått ihop och kräver att tekniken ska skyddas.

De menar att ökningen av EMF kan orsaka en hel del fara, exempelvis att det kan kopplas till bland annat cancer, neurologiska störningar och DNA-skador.

Inte helt överens

Men att riskerna skulle vara så höga och direkt farliga är inte det övergripande samfundet helt överens om.

Kenneth Foster som är professor i bioteknik vid University of Pennsylvania, menar att i det stora hela så tyder inte forskningen på att man skulle ta skada av att använda enheter som sänder ut EMF.

– Det finns tusentals papper av varierande kvalitet och relevans för hälsa som pekar i alla möjliga riktningar, säger Foster till The Sun. Han tycker inte heller att argumenten som gruppen forskare har saknar trovärdighet.

Men Världshälsoorganisationen anser ändå att det ändå är nödvändigt att utveckla riktlinjer för nivåerna av EMF-enheter och dess exponering, rapporterar The Sun.

