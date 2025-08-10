Nyheter24
Nyheter /Motor /Elbil

Elon Musk: "Då kommer Teslas försäljning att öka"

Publicerad: 10 aug. 2025, kl. 22:00
Elon Musk vet när försäljningen kommer att vända igen. Foto: Evan Vucci/AP/TT & Tesla Motors

Tesla tappar mark i Europa men Elon Musk tror sig ha hittat nyckeln för att vända trenden.

Försäljningen av Tesla-bilar har rasat kraftigt i flera europeiska länder, särskilt i Storbritannien och Tyskland där registreringarna i juli sjönk med 60 respektive 55 procent jämfört med i fjol.

Kritiker pekar på ett åldrande modellutbud och bristen på billigare alternativ.

Färre modeller att välja mellan

Just nu kan europeiska kunder bara välja mellan Model 3 och Model Y efter att Model S och Model X plockats bort från sortimentet. 

En billigare version av Model Y är på gång senare i år men någon helt ny instegsmodell blir det inte denna gång.

MISSA INTE: Svensk fondförvaltare: "Tesla är världens största bubbla"

LÄS MER: Mercedes lanserar sin viktigaste kombi någonsin

Självkörning som räddningsplan

Musk har blicken riktad mot en annan lösning och det är självkörande teknik. Han menar att Teslas full self-driving kan bli ett avgörande säljargument så snart lagstiftningen i Europa tillåter samma användning som i USA.

– Vi tror att vår försäljning i Europa kommer att öka avsevärt när vi kan ge kunderna samma upplevelse som de har i USA, säger Musk.

MISSA INTE: Elektrisk superbil för miljoner skrotas: Ingen ville ha den

LÄS MER: Så bra är nya Mazda 6e – elbilen som inte är vad du tror

Robotaxi redan igång i USA

I somras drog Tesla igång sin första självkörande taxitjänst, kallad Robotaxi, i Austin i Texas med modifierade Model Y. Planen är att tjänsten på sikt ska drivas av särskilda förarlösa Cybercabs och om försöket lyckas vill Musk ta konceptet till Europa.

En framgångsrik lansering kan bli avgörande för Teslas aktievärde som den senaste tiden har varit svajigt.

