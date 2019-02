Är du en av de som blir arg över "småsaker"? Kanske blir du tillsagd att det är onödigt för att det är slöseri med tid och energi? Hädanefter kan du svara att det inte stämmer. Det är rent av ganska hälsosamt att bli arg då och då.

Givetvis borde du inte vara arg exakt hela tiden. För visst det är ju ganska trevligt att skratta och vara glad?

Men det är inget måste att spara på krutet när du känner att det kokar inombords.

– Dåligt humör är milda, tillfälligt negativa känslor som vi alla regelbundet upplever i vardagen, säger Joseph Forgas, professor i psykologi, till Huffington Post.



Här är är tre anledningar till att det faktiskt kan vara bra för dig att bli lite arg ibland:

Bättre minne

I en studie rapporterad av Science Direct kan dåligt humör påverka ditt minne – till det positiva! Studien som gjordes för att se om bra eller dåligt humör, som är orsakat av vädret, kan påverka människors förmåga att komma ihåg olika vardagsscenarier.

Det visade sig att ett dåligt humör som är orsakat av just tråkigt väder kan leda till ett bättre minne. Så, är du en av de som kan bli riktigt grinig av dåligt väder? Då kanske du sitter där med ett riktigt bra minne.

Ökar skepticism

Det låter kanske inte så positivt att som person bli mer skeptisk. Frågan är ju vad det kan leda till?

Jo, som en person med dåligt humör och ökad skepticism har man möjlighet att se igenom bedrägeri. Med andra ord så lurar man inte en person med dåligt humör så lätt!

Lättare att hantera utmanade uppgifter

Har du lätt för att ta dig an utmanade uppgifter? Då kanske du även har nära till ett ilsket humör. W. Gerrod Parrott, som är författare till boken The Positive Side of Negative Emotions och professor i psykologi, menar att ett dåligt humör kan utöka uthålligheten hos en person när de ska hantera en svår mental uppgift, rapporterar Huffington Post.

Om du vill bli en hejare på att hantera utmanande uppgifter så kan du prova att bli arg lite oftare!

Även Må bra skriver att det inte är en särskilt bra idé att hålla känslorna inom sig. Om du är arg så är det bara att köra på, men se till att släppa det sen.

