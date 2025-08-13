Tesla-förare körde dubbla hastigheten – skyllde på bilen

En Tesla-ägare i Norge har dömts efter att ha kört 90 km/h på en 50-sträcka och försökt lägga skulden på bilens Autopilot.

Det tyckte inte polisen höll som argument.

Vägarbete och sänkt hastighet

Hastighetsöverträdelsen inträffade i mars när mannen körde genom en tunnel där vägarbete pågick.

Den vanliga hastighetsgränsen på 90 km/h hade först sänkts till 70 och sedan till 50. Vid tunnelns slut stod polisen redo med fartkontroll. Teslan mättes till 90 km/h.

Föraren erkände att han kört för fort och accepterade en bot, men ville inte förlora körkortet.

Han hävdade i rätten att bilens Autopilot-system var inställd på att följa gällande hastighetsgränser och att han inte sett skyltarna som visade den sänkta hastigheten.

En polis vittnade om att skyltningen var korrekt och fullt synlig.

Hård dom i rätten

Rätten gav mannen en villkorlig fängelsedom på 18 dagar med två års prövotid, en bot på 16 500 norska kronor (motsvarande 15 400 SEK) och indraget körkort i nio månader.