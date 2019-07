Den nya studien visar att glaciärernas tillstånd är ännu värre än vad forskarna inledningsvis hade befarat.

Glaciärerna som återfinns på Grönland, Alaska och Antarktis smälter 100 gånger fortare än vad tidigare uppskattningar kommit fram till.

"Signifikant"

– Vi kan se att takten som isen smälter i är signifikant, säger Rebecca Jackson, Rutgers University-New Brunswick, USA, enligt The Independent.

Tidigare har man undersökt hur isen mår med hjälp av temperaturmätningar i luft och vatten. Nu har forskarna insett att det också är viktigt att undersöka salthalten och glaciärernas form.

Fler mätningar välkomnas

– Vi har öppnat dörrarna och låter gärna andra forskare använda våra metoder för mätningar vid glaciärerna, säger chefsforskaren David Sutherland.

Han fortsätter:

– Framtida höjningar av havsnivån avgörs främst av hur mycket is som är samlat i dessa isflak. Vi fokuserar på havsisens gränsskikt, då det är där som situationen är som mest akut. Vi måste lära oss ännu mer om var mest is smälter, säger Sunderland till The Independent.

