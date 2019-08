Det här med kärlek. Det kan vara otroligt fantastiskt, men också otroligt svårt. Särskilt svårt kanske, om man inte vet var man ska börja leta efter den.

Lyckligtvis ger en ny stor studie som utförts av forskare vid Stanford University flera konkreta svar kring var man har bäst chans att stöta på någon som man blir kär i. Den visar nämligen de vanligaste platserna för kärlekspar att träffas.

Kärleksstudien har pågått i 10 år

"How Couples Meet and Stay Together" har pågått i tio års tid. Foto: Unsplash

Den omfattande studien "How Couples Meet and Stay Together" har pågått i ett decennium, och en hel del har förändrats med tiden. Det beror på att onlinedejting har ökat explosionsartat under de senaste åren. Såpass mycket att det idag är det vanligaste sättet för människor att träffas på.

Så träffades flest par för 10 år sedan

Men hur såg det ut för tio år sedan då? Tja, onlinedejting var ganska poppis då också, och var då den andra vanligaste mötesplatsen, med hela 22 procent. Och på första plats, år 2009, hamnade "genom gemensamma vänner" som det allra vanligaste sättet för par att träffas på.

Så träffas flest par 2019

Men hur ser det ut idag, år 2019? Här har du svaret.



