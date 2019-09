Greta Thunbergs tal till kongressen: "Förena er bakom forskningen"

16-åriga miljöaktivisten Greta Thunberg befinner sig i USA efter en två veckors resa med segelbåt över Atlanten.



"Säg sanningen"

Under onsdagen vittnade hon för den amerikanska kongressen, tillsammans med flera unga klimataktivister, i huvudstaden Washington DC.

Det var bestämt att Thunberg skulle hålla ett kort öppningsanförande.

Med sig hade hon istället en rapport från FN:s klimatpanel IPCC. I den står det beskrivet hur jorden påverkas av 1,5 graders uppvärmning.

Greta Thunberg i kongressen. Bildkälla: Jacquelyn Martin/TT

– Hur ska vi få fler unga engagerade? Säg sanningen, säg som det är. Jag blev rasande när jag fick reda på det. Jag ville göra något åt saken, förklarade Thunberg i vittnesmålet.



Hon presenterade rapporten och uppmanade politikerna att ställa sig bakom forskningen.

– Mitt namn är Greta Thunberg. Jag har inte kommit för att ge er ett förberett anförande under detta förhör. Jag bifogar istället mitt vittnesmål. Det är IPCC:s "Special Report on Global Warming of 1.5°C [SR1.5]" som släpptes den 8 oktober 2018. Jag lämnar in denna rapport som mitt vittnesmål eftersom jag inte vill att ni ska lyssna på mig. Jag vill att ni ska lyssna på forskarna. Och jag vill att ni ska förena er bakom forskningen. Och sedan vill jag att ni agerar, förklarade hon, enligt Expressen.