Här görs Greta Thunbergs berömda tal om till house-låt

För några veckor sedan gick klimataktivisten Greta Thunberg, 16, upp på scen för att tala inför FN:s generalförsamling i New York. Där skällde hon ut publiken för att man inte tar klimatfrågan på största allvar.

Gjort om superhiten

Nu har dj-stjärnan Fatboy Slim gjort om en av sina kändaste låtar "Right Here, Right Now" till en Greta-version. Det är under en av hans spelningar som låten spelas till ett jublande dansgolv. Klippet har nu fått stor spridning på sociala medier.

Tagit Gretas citat i kända låten

I låten hör man Gretas citat från talet: ”People are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairytales of eternal economic growth”.

Sedan går den över genom att upprepa orden ”right here, right now”, ord som annars sjungs i Fatboy Slims originallåt.

Fatboy Slim har gjort en "Greta-låt". Bildkälla: Stella pictures

"Musik-Greta"

Det är inte första gången kända artister gör om Gretas tal till låtar. Nyheter24 skrev tidigare om en death-metal version på klimataktivistens tal, vilket du kan läsa om här!

