Donald Trump utbuad under baseballmatch: ”Spärra in honom!”

Det var under söndagen som USA:s president Donald Trump blev utbuad under en baseballmatch, mellan Washington Nationals och Houston Astros, på arenan Nationals Park – en kort resa från Vita huset.

När den amerikanske presidenten visades på videoskärmarna utbröt ett högt buande från publiken.

Flera presidenter utbuade

Just det kanske inte var alltför personligt riktat. De tidigare presidenterna Jimmy Carter, Ronald Reagan, Richard Nixon och båda Bush blev alla utbuade när de gick på basebollmatcher som presidenter.

Men det som kom strax efter, i en stad med främst demokrater, var däremot betydligt mer personligt riktat mot Trump som president.

Publiken buade och skrek "Spärra in honom" när Donald Trump visades på videoskärmarna under en baseballmatch. Bildkälla: TT/AP/Pablo Martinez Monsivais

"Lock him up!"

Publiken började nämligen att skrika ut ”Lock him up!”, alltså ”Spärra in honom!” – vilket är en referens till sången om Hillary Clinton som sjöngs vid Trumps möten under presidentkampanjen 2016.

Clinton var nämligen ett av Trumps största hatobjekt under kampanjen. Trump tyckte att hon skulle åtalas för att hon använde en privat e-postadress som utrikesminister – supportrarna sjöng då "Lock her up".

Filmer från händelserna har spridits lavinartat via Twitter, där man tydligt kan se hur publiken går från ett jublande till ett högt buade så fort Donald Trump visas på videoskärmarna.

Presidenten lämnade matchen innan den var slut. Det är oklart om han gick tidigare på grund av reaktionen från publiken, det faktum att The Nationals förlorade eller bara ville slippa trafikstockning.

Se när publiken buar och skriker "Look him up!" i klippet ovan!