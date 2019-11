Det sägs att hunden är människans bästa vän och det är vi nog många som är villiga att hålla med om. Men plötsligt inträffar det otänkbara, något som en 63-årig man i Tyskland nyligen fick uppleva.

Efter att mannens hund hade slickat på honom började han upptäcka ovanliga influensasymptom.

Tre dagar senare besökte mannen ett sjukhus eftersom att han hade svårigheter med att andas och hade feber. Han behandlades då med antibiotika.

Tillståndet försämrades

När mannen anlände till sjukhuset hade han också små lila och röda utslag i ansiktet och en nervskada i höger ben som orsakats av kontakt med hunden. Hans tillstånd försämrades under tiden som läkarna försökte ta reda på vad som hade orsakat hans symptom.



Förutom detta hade han också fått en akut njurskada och tecken på leverdysfunktion och placerades därför på intensivvården. Tyvärr blev hans tillstånd allt sämre de kommande 30 timmarna.

Hjärtat började svälla

Hans fjärde dag på sjukhuset konstaterade hans läkare att mannen hade smittats av capnocytophaga canimorsusen, en bakterie som finns i saliv och tandkött hos hundar och katter som ibland kan överföras till människor. Läkarna ökade då hans antibiotikados.

Följden blev att hans hjärna började svälla och när läkarna röntgade buken visades det sig att blodflödet inte nådde vissa organ, bland annat mjälten.



Han utvecklade en hjärtsjukdom och en tarmmuskelinflammation, han fick också ett hjärtstopp men återupplivades.

16 dagar efter att mannen drabbats av infektionen bestämde hans familj och läkare att avsluta behandlingen och mannen tog kort därefter sitt sista andetag.



Sällsynt infektion

Läkare från sjukhuset Rote Kreuz Krankenhaus i Bremen menar att infektioner orsakade av bakterien capnocytophaga canimorsus är sällsynta. Dessa allvarliga infektioner drabbar normalt bara personer med ett försvagat immunsystem, ingen mjälte eller alkoholproblem.

Den medicinska artikeln, som publicerades i European Journal of Case Reports in Internal Medicine, uppmanade läkare husdjursägare att kontakta akut medicinsk rådgivning om det uppstår ovanliga influensaliknande symptom som blir värre än en virusinfektion. I denna mannens fall var det svåra andningssvårigheter och blödningar under huden som var de främsta symptomen, skriver Sky News.