Luka Magnotta: De bestialiska kattmorden som skakade världen

Den 18 december släpptes true crime-dokumentären "Don't F*** With Cats: Hunting An Internet Killer" på Netflix – och responsen blev minst sagt stor.

Handlingen är baserad på verkliga berättelser om den kanadensiska mördaren Luka Magnotta, idag 37 år gammal.

Här är historien som har skakat om människor världen över:

Mördade kattungar i videoklipp

Runt 2012 publicerade Luka en video på internet. I videon får man se honom stoppa in två kattungar i en plastpåse.

Därefter tar han en dammsugare och börjar suga ut luften ur påsen tills kattungarna kvävs till döds.

I videoklippet hade Luka på sig en luva som täckte hans ansikte och klippet utspelade sig i ett sovrum.

Luka Magnotta. Bildkälla: AP/TT

Privatpersoner spårade Luka

Videon fick snabbt enorm spridning. I dokumentären berättar några privatpersoner om deras reaktion på videon och hur de tillsammans, via Facebook, försöka spåra Luka.

Problemet var bara att videoklippet hade publicerats anonymt, så ingen visste vem personen var. Lika lite visste de var i världen personen befann sig. Detta blev starten på en lång jakt efter den då okända personen.

Privatpersonerna vi får följa i dokumentären berättar att de skapade en Facebook-sida, där de tillsammans gick igenom videoklippet i detalj för att på något sätt lista ut var i världen han var.

Med hjälp av ledtrådar som eluttag, kunde de lista ut vilken del av världen personen befann sig i. På så sätt tog de sig ett steg närmare att lista ut personens identitet.

Publicerade ännu ett klipp

Men inte långt efter att det första videoklippet publicerats lades ännu ett klipp upp. Där mördade Luka, som fortfarande var anonym, ännu en kattunge.

Denna gång var Facebook-utredarna tvungna att börja om från början, med en ständig rädsla för att personen till slut skulle göra någonting värre.

De lyckades till slut lista ut att han befann sig i Kanada. Under samma veva började de förstå vem personen var, med hjälp av tips från andra privatpersoner.

Då var det dock för sent.

Mördade en student

Under tiden de försökte lista ut den exakta platsen som Luka befann sig på i Kanada publicerade han ännu ett klipp.

Denna gång var videon döpt till "1 Lunatic, 1 Ice Pick" och visade hur en ung utbytesstudent vid namn Justin Lin blev mördad.

I videoklippet hade Luka spänt fast Justins händer i en säng med en affisch på filmen Casa Blanca på väggen ovanför. Sedan tog han ett verktyg och högg studenten flera gånger i bröstet – allt medan kameran rullade.

Men brutaliteten tar inte slut där.

Skickade kroppsdelar till skolor

Några dagar senare får flera politiska partier och skolor runt om i landet ett varsitt paket.

Paketen visade sig innehålla olika kroppsdelar från den mördade Justin. Då startade en polisutredning som skulle fånga en hel världs uppmärksamhet.

Internetgruppen, som nu följt Lukas spår i flera månader, förstod direkt att paketen kom från Luka.

De började därefter samarbeta med den kanadensiska polisen och gav de tillgång till Facebook-gruppen där de tillsammans diskuterat varenda steg som Luka gjort de senaste månaderna.

Togs fast i Berlin

Innan polisen fångade Luka hade han lyckats ta sig till Paris. Där tog han med den franska polisen på flera villospår innan han reste vidare till Berlin.

Detta blev dock slutet för hans "catch me if you can"-inspirerade resa.

När han en dag befann sig på ett internetcafé i centrala Berlin blev han igenkänd av caféts ägare. Ägaren lyckades få kontakt med polisen under tiden som Luka satt på cafét och läste om sig själv på internet.

I dokumentären får vi se övervakningskamerorna från cafét, där flera polisen klev in och tog fast Luka på plats.

Bild från internetcaféts övervakningskamera. Bildkälla: AP/TT

Inspirerades av populärkultur

Luka skickades tillbaka till Kanada, där han blev dömd till livstid fängelse. Det visade sig att morden på kattungarna och på Justin var del av en flera års uttänkt plan, och Luka inspirerades av filmer som Basic Instinct och Casa Blanca.

Internetgruppen var den första som förstod att Luka ständigt hintade om hans nästa steg i de videoklippen han publicerade, exempelvis Casa Blanca-affischen som fick de att förstå att hans nästa resa var till Paris.