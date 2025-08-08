Nyheter24
Nyheter /Motor

Varning: Lämna inte föremålet i bilen – risk för fara

Publicerad: 8 aug. 2025, kl. 19:30
Person lastar in varor i bilen och bilhuv.
Foto: Janerik Henriksson/TT & Fredrik Persson/TT

Det finns risker med att lämna dessa typer av föremål kvar i bilen. Vad gäller egentligen?

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Motor, Bil

Solen skiner och temperaturen stiger, som lätt kan göra bilen till en bastu. Ofta lämnar många av oss bilen en stund, kanske för ett snabbt ärende eller en kort paus. Men det finns en sak många glömmer.

Vad är det egentligen som kan gå fel och varför är det viktigt att tänka till innan man lämnar bilen?

LÄS MER: Ovanliga jobbet – tjänar pengar på att sitta i andras bilar

Risk för fara – om du lämnar det i bilen

Det som kan verka som en helt vanlig flaska med vatten kan i själva verket bli en tändande gnista för en brand i bilen. 

När solen skiner starkt och träffar flaskan i rätt vinkel fungerar den som ett brännglas som kan fokusera ljuset till en punkt i bilens interiör, exempelvis på ett säte eller papper. Den koncentrerande värmen kan bli så intensiv att den orsakar brännmärken eller i värsta fall en brand, rapporterar Carup.

Trycket inuti flaskan kan öka när vätskan värms upp, vilket ibland leder till att flaskan exploderar. 

LÄS MER: Dessa fordon blir inte tagna i fartkameror

Det kan hända

Plastflaskor är dessutom inte idealiska i värmen eftersom plasten börja brytas ner och kan läcka kemikalier i vattnet, vilket gör det mindre hälsosamt att dricka efter att flaskan stått i solen. 

Även sprayburkar och elektronik kan överhettas och batterier riskerar att svälla eller till och med fatta eld. Inte heller mat och mediciner bör lämnas kvar i värmen – då de kan förstöras och bli farliga att bruka.

Och inte får vi glömma tändaren, som är både brandfarlig och snabbt kan eskalera till en olycka om värmen blir för hög. 

LÄS MER: Glöm inte detta efter semestern – kan bli dyrt

Så skyddar du bilen

Lösningen? Lämna först och främst inte kvar objekt av plast under varma dagar. Om man prompt behöver ha med sig dryck bör man istället välja isolerade flaskor i rostfritt stål eller glas, enligt Carup.

Undvik föremål i direkt solljus och var uppmärksam.

LÄS MER: Fick p-bot – hade avklädd person i baksätet

