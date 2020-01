Skarp kritik efter kända komikerns skämt om Greta Thunberg

Brittiska komikern Rosie Jones har mött kritik efter att hon gjort ett magstarkt skämt om Greta Thunberg under kvällsprogrammet The Last Leg. ”Hon är är bara 16 år gammal. Hon borde göra två saker - dricka Lambrini och bli fingrad”