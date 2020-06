Siffrorna visar: Allt färre dödsfall i corona

För varje dag minskar antalet dödsfall i corona i Sverige.

Statsepidemiologen Anders Tegnell berättade under fredagens pressträff att det blir allt färre patienter som läggs in för intensivvård:



– Vi är nu nere under 50 fall per dag i Sverige som helhet. När vi tittar på veckorapporten så kan vi se att utvecklingen speglas där. Personer över 80 år, antalet personer som insjuknar har sjunkit under flera veckor i rad. Allt arbete med att skydda den här gruppen börjar bära frukt på olika sätt.



Sjukvården hjältar

Totalt är det 349 personer som ligger inne på intensivvård runt om i landet. I torsdags rapporterades det in 95 nya dödsfall medan det under fredagen registrerades 84 stycken, skriver Expressen.

Björn Olsen är professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet, och han ger en stor eloge till sjukhuspersonalen:



– Det är enskilda läkare, sjuksköterskor och sjukhusledningar som tagit enorma initiativ och gjort saker som räddat liv. Om de inte hade gjort det så hade läget varit mycket sämre i Sverige.



"Går väldigt långsamt"

Han menar samtidigt att strategin har blivit allt bättre när det kommer till att snabbare se signaler, vilket då gör att allt fler överlever. Tidigare lades fler patienter in för intensivvård, eftersom vi inte visste lika mycket då som nu.

– Det ser ut som vi är på väg ner, även om det går väldigt långsamt. Men det räcker med ett utbrott i någon befolkningsgrupp så blir det andra siffror. Det finns regioner i landet där det ser ut som antal fall är på väg upp, säger Björn Olsen till Expressen.

Huruvida svenska turister är välkomna till vissa länder tror han kommer ta lång tid, då några länder nästintill kommer återgå till det normala igen medan andra inte öppnar upp på ett bra tag.

Var kritisk till svenska strategin

Björn Olsen var länge kritisk till Sveriges strateg. Han pekar på att det är nödvändigt med en politiskt oberoende kommission som granskar hanteringen av coronakrisen i Sverige:

– Att vi har så många och sjuka och döda jämfört med exempelvis övriga nordiska länder är bedrövligt. Sverige borde agerat mycket snabbare och mobiliserat alla krafter för att snabbt få in sjukvårdsutrustning och inleda smittspårning. Vi spelade ner riskerna från början och det kostade människoliv.