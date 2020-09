Folk köper blekmedel från Amazon – påstår att det hjälper mot corona

Tidigare i år gick USA:s president Donald Trump ut med att handsprit och blekmedel kan förtäras som skydd mot covid-19.

Påstås bota cancer

Flera anhängare påstår även att blekmedlet, som vanligtvis används under klädproduktioner och liknande, kan bota cancer, HIV/Aids och Malaria. Vissa menar till och med att det kan hjälpa människor med autism.

På webbsidan Amazon säljs nu ett specifikt blekmedel som en "mirakelkur" mot corona, kallad MMS. Detta trots att US Food and Drug Administration gått ut med varningar om att det är livsfarligt.

Positiva recensioner

Under produktens recensionssida har flera användare skrivit om sina upplevelser.

"Min mamma som är 77 år fick corona och hade ont i hela kroppen och magen, hade extrem huvudvärk och trötthet... Sedan började hon ta MMS och jag SKOJAR inte, hon mådde lite bättre dagen efter och dagen efter det var hon helt frisk!!" skriver en person.

En annan användare berättar att hans familj började dricka MMS efter att covid-19 nått USA. Han förklarar att många har svårt att tro dem, men att han är säker på att det har hjälpt dem.

Flera dödsfall

Även om små doser kan desinficera vatten, så är den rekommenderade mängden som predikas långt över säkerhetsnivåerna för förtäring. FDA har sedan början av pandemin varnat för liknande konspirationsteorier.

The American Association of Poison Control Centers har sett en markant ökning av intoxikation. Sedan starten av covid-19 har mer än 16 000 fall av förgiftning rapporterats in, skriver The Guardian.

2 500 av dessa var barn under 12 år.