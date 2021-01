1. Man gömde sig på flygplats

Foto: Nam Y. Huh/TT.

En 36-årig man från Kalifornien beslutade sig, på grund av sin coronaskräck, för att i hemlighet bosätta sig på en av USA:s mest trafikerade flygplatser — O’Hare International Airport i Chicago. Enligt Chicago Tribune lyckades mannen, med hjälp av generösa resenärer som gav honom mat, bo oupptäckt på flygplatsen i hela tre månader.



Men när mannen, den 16 januari i år, stoppades av flygpersonal och identifierade sig med ett passerkort som en anställd anmält som borttappat i oktober förra året anade flygpersonalen oråd. Polis tillkallades och mannen sitter nu häktad misstänkt för både stöld och för att ha befunnit sig i en säkerhetsklassad del av flygplatsen utan tillåtelse.

2. Föräldrar barrikaderade lägenhet

Foto: Hasse Holmberg/TT.

Ett föräldrapar i Värnamo drabbades av så pass svår coronaskräck under våren 2020 att de spikade fast plankor över sin ytterdörr och höll sina tre barn instängda i lägenhet under fyra månader. De tre barnen, som under tiden inte fick gå till skolan eller göra tandläkarbesök, fick heller inte umgås med varandra, enligt P4 Jönköping.

Men den 9 juli ingrep socialtjänsten i Värnamo kommun och barnen omhändertogs akut. Detta medan föräldrarna hävdade att de bara försökt skydda sina barn och att de faktiskt fått hemundervisning.

3. Par drack akvarierengöring

President Donald Trump. Foto: Pablo Martinez Monsivais/TT.

Ett par i 60-årsåldern från Arizona såg president Donald Trumps presskonferens den 20 mars där han, utan vetenskapliga belägg, föreslog att malarialäkemedlet hydroxychloroquine skulle kunna bota eller erbjuda skydd mot corona. När kvinnan sedan skulle ta hand om parets fiskar såg hon ett välbekant namn i innehållsförteckningen på sin akvarierengöring - chloroquine.

Paret var så pass rädda att bli smittade av corona att de beslutade sig för att dricka substansen. Beslutet fick förödande konsekvenser eftersom substansen inte var densamma som den som ges i medicinskt syfte mot malaria.



— Jag började spy, berättade kvinnan för NBC News och fortsatte:

— Min man började utveckla andningssvårigheter och ville hålla min hand.

Trots att kvinnan genast tillkallade ambulans avled mannen kort därefter på sjukhus, medan hon vårdades för allvarliga skador.

4. Man tände eld på 5G-mast

5G-mast i Storbritannien. Foto: Alastair Grant/TT.

En 47-årig man från Liverpool surfade på nätet och kom över den utbredda, och av forskare diskrediterade, konspirationsteorin som säger att 5G-master skulle ligga bakom spridningen av coronaviruset. I rädsla för att själv bli smittad av viruset genom kringliggande master tog mannen beslutet att tända eld på en 5G-mast utanför Liverpool den 4 april 2020. Enligt BBC, som varit i kontakt med mannens försvarsadvokat, var mannen mycket ångerfull. Trots det dömdes han i juni till 3 års fängelse.

5. Över 700 döda av alkoholförgiftning

Foto: Ariana Cubillos/TT.

Den 24 april gav president Trump återigen ett kritiserat förslag, som Nyheter24 tidigare rapporterat om, på hur man skulle kunna skydda sig mot och bota corona - injicera handsprit i lungorna!

Efter detta förslag skjöt antalet dödsfall på grund av alkoholförgiftning i höjden i Iran. Rädslan för att bli smittad av corona och hoppet att kunna undgå viruset med hjälp av etanol gjorde, enligt Al Jazeera, att över 700 iranska medborgare dog av alkoholförgiftning mellan den 20 januari och den 7 april 2020.

