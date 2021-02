När den svartfotade illern Willa dog 1988 frös forskare ned henne för att bevara hennes genetiska uppsättning. De visste att hon var en av få illrar av sin art och hoppades att framtida DNA-teknik skulle kunna leda till det genombrott som nu inträffat.

Willas klon föddes i december

Den klonade illern Elizabeth Ann. Foto: U.S. Fish and Wildlife Service/AP/TT

Den 10 december föddes Willas klon, som burits av en tam iller. Den klonade illern har, enligt BBC, döpts till Elizabeth Ann och är alltså en exakt genetisk kopia av Willa.

Just nu omhändertas hon av den amerikanska myndigheten U.S. Fish and Wildlife Service i delstaten Colorado, vilka ansvarar för att bevara artrikedomen i USA.

"Ett lovande verktyg för framtida insatser"

Elizabeth Ann kommer inte att släppas ut i det vilda, utan kommer nu att studeras närmare av forskare, vilket myndigheten ser positivt på.



Foto: U.S. Fish and Wildlife Service/AP/TT

– Trots att denna forskning är preliminär så är det den första kloningen av ett inhemskt, utrotningshotat, djur i Nordamerika. Det blir ett lovande verktyg för framtida insatser för att bevara den svartfotade illern, säger Noreen Walsh som är ansvarig vid U.S. Fish and Wildlife Service i Colorado.



Larmet: Nu har kannibalråttorna börjat äta varandra