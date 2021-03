Tidigare under dagen rapporterade Nyheter24 om att Sverige får betydligt färre vaccindoser från bolaget Astra Zeneca än väntat.

Nu visar det sig att Sverige går miste om närmare 3,3 miljoner doser de kommande månaderna. Det meddelar Folkhälsomyndigheten i ett mail till TT.

”Enligt den senaste av de tidigare prognoserna så skulle vi fått 1,1 miljoner doser under kvartal ett och 4,5 miljoner doser under kvartal två. Nu är prognosen att regionerna totalt får cirka 739 000 doser kvartal 1. Under årets andra kvartal är prognosen att regionerna får 1,6 miljoner doser”, skriver FHM i ett mejl till TT på fredagskvällen.



Vaccinsamordnaren besviken

Anledningen till den minskade leveransen av vaccindoser är att de planerade leveranserna från USA, Storbritannien och Indien stoppas av exportförbud.

– Jag är besviken, säger Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström till TT.



Tegnell: "Beklagligt"

Huruvida regeringens mål om att kunna erbjuda vaccin till alla medborgare över 18 år under första halvåret av 2021 kommer uppnås är ännu oklart.

Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell kan de minskade leveranserna komma att påverka vaccinmålet.

”Det är beklagligt att vi får färre vaccindoser än vi hade räknat med. Det fördröjer naturligtvis arbetet med att erbjuda alla vuxna i Sverige skydd mot covid-19 även om det är för tidigt att säga om och hur tidsplanen påverkas”, säger Tegnell i ett pressmeddelande.