Elavtalen ändras 1 oktober 2025 – kunderna påverkas

Från och med 1 oktober kommer elen i Sverige övergå till kvartspris och prissättas var 15:e minut. Hur påverkar ändringen dig? Nyheter24 reder ut vad som gäller.

Från och med oktober 2025 blir kvartspriser standard i Sverige, vilket helt enkelt innebär att elpriset sätts varje kvart istället för per timme.

När vi mäter el per timme blir det ett genomsnitt av förbrukningen under hela timmen, vilket kan vara missvisande eftersom förbrukningen kan variera mycket. Genom att mäta varje kvart blir informationen mer exakt, vilket gör det lättare att matcha tillgång och efterfrågan.

"Så kallade timprisavtal kommer finnas ett tag till men under 2025 måste alla elhandelsföretag med mer än 200 000 kunder erbjuda kvartsprisavtal", skriver Energimarknadsinspektionen.

Kvartspris på el från 1 oktober 2025

Förändringen har redan börjat: Sedan 1 november 2023 gäller en ny svensk regel som säger att elförbrukning ska mätas och rapporteras var 15:e minut om kunden vill det, eller om elavtalet har ett pris som ändras under dagen.

– Nästa steg är att hela marknaden, alltså även elhandelspriserna, ska gå över till 15 minuter. Ursprungligen var detta planerat till juni 2025, men införandet har nu skjutits upp till oktober 2025, säger Vattenfalls klimatcoach Jens Berggren i en artikel på deras hemsida.

Elkunderna som påverkas av kvartspris

Påverkas alla kunder av denna förändring? Nej, faktiskt inte.



Om du har ett elavtal med fast pris påverkas du inte direkt av att elen börjar handlas per kvart. Detsamma gäller för kunder med rörligt månadsprisavtal, då beräknas elpriset som ett genomsnitt för hela månaden, vilket gör att enskilda kvartspriser har mindre betydelse.

De kunder som berörs av ändringen är de med timprisavtal: