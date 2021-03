25 kilometer utanför Reykjavik ligger dalen Geldingadalur. Området är inte bara känt för den omåttligt populära turistattraktionen Blå lagunen, utan även för den starka vulkaniska aktiviteten.

Bilden visar utbrottet. Bildkälla: Almannavarnadeild Ríkislögreglustjóra/Facebook

En kilometer lång spricka

Det var därför ingen chock för experterna när det vid 22.00 under gårdagen kom in ett larm om ett vulkanutbrott. Den meteorologiska organisationen IMO har under en period på cirka två veckor känt av tusentals skalv, vilket räknas som en indikator på att någonting är på väg att hända. Sprickan som uppstått har gått från ungefär 500 meter till en kilometer lång.

Tagit prover

IMO skickade därför ut en varning till befolkningen om vad som förmodligen väntas. Däremot har inga personer behövts evakuera, utan de uppmanas hålla sig lugna och följa nyhetsuppdateringarna, skriver Frettabladid.

Det finns en oro att befolkningen som bor i närheten av området kan drabbas av gasföroreningar till följd av utbrottet. Därför har landets meteorologiska myndighet under natten tagit prover i området för att hålla koll på omfattningen av gasen och dess koncentration. Ännu har inga rapporter kommit. Vid 12.00 svensk tid väntas en presskonferens.

"Området är farligt"

Då IMO blivit varse om människor som rört sig i området nära vulkanens gap, skickade de ut en varning till medborgarna:

”Vi vill påminna folk om att det här området är farligt, både på grund av luftföroreningar från utbrottet och för att landskapet kan vara svårt att navigera i", står det på hemsidan.

