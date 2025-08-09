Får man köra med öppen baklucka? Svaret kommer förvåna dig

Då och då passerar man en bil i trafiken som kör med öppen baklucka, inte sällan med ett långt föremål som sticker ut bakom fordonet. Får man göra det hur som helst? Detta gäller.

Reglerna för hur man får lasta en personbil är många, och kan vara svåra att hålla i huvudet.

Nedan följer några av rådande trafikregler:

Lasten får inte hänga löst utanför fordonet, till exempel en presenning eller ett rep.

Lasten får inte täcka belysning eller registreringsskylt.

Lasten får inte skymma förarens sikt.

Lasten får inte utgöra fara för andra personer.

Lasten får inte skapa störande dammbildning eller dylikt.

Köra med öppen baklucka - vad gäller?

Det kan därför komma som något av en överraskning att det inte finns lika strikta regler vad gäller last som kräver att man kör med öppen backlucka.

Faktum är att det – mer eller mindre – är fritt fram, så länge situationen är trafiksäker.

– Så länge det inte är trafikfarligt är det inget brott. Om lasten sticker ut mer än en meter ska den märkas ut tydligt, säger trafikpolisen Anders Schääf till Carup.

Enligt Trafiko ska last som sticker ut mer än en meter från fordonet markeras med rödgula flaggor i dagsljus. I mörker ska lasten märkas med rött ljus och röda reflexer bakåt, och vitt ljus och vita reflexer framåt.



"Sett en personbil med flaggstång"

Med lasten inräknad får fordonets totala längd inte överskrida 24 meter.

Men det betyder att man kan köra runt med rätt långa föremål utstickande från bakluckan.

– Jag har sett en personbil som fraktat en flaggstång en gång. Det var heller inget brott. Eftersom det inte är last på längden, utan bredden som är det stora bekymret, säger Schääf till Carup.

Ja, på bredden är det mer noga. Ett fordon får inte vara bredare än 260 centimeter på bredden och lasten får inte sticka ut mer än 20 centimeter på vardera sida.

Förhåller du dig till dessa regler är det alltså fritt fram att köra runt med öppen baklucka.