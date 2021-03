Nyheten om det strandade lastfartyget Ever Given slog ned som en bomb under förra veckan.

Det enorma containerskeppet orsakade inte bara enorma förseningar på Suezkanalen – utan kostade dessutom 80 miljarder kronor per dag det blockerade den övriga båttrafiken.

Foto: AP via TT

Faran är inte över

I måndags kom fartyget äntligen loss och båttrafiken kunde smyga igång igen.

Men det betyder inte att faran är över – i alla fall inte för de runt 200 000 får och nötdjur som fortfarande befinner sig ombord på fraktfartyg till havs.

Som ett resultat av de tidigare förseningarna har båtarna placerats i turordning för att passera den trånga kanalen. För djuren ombord blir situationen farligare och farligare för varje timme som går.

Både mat och vatten kan vara slut

Enligt djurrättsorganisationen Animals International har fartygen sällan med sig mat och vatten för mer än ett par dagar – men vissa av båtarna lämnade hamn för över två veckor sedan.

Enligt Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt, kan temperaturen ombord på fartygen vara avgörande för hur länge djuren håller sig vid liv:

– Tillgång till vatten är mycket kritiskt, särskilt då det kan bli väldigt varmt på fartygen. Både nötdjur och får är betande djur som är anpassade för och behöver äta ofta och under långa tider, så tid utan foder är också väldigt allvarligt, säger hon till Nyheter24.

"De dör just nu"

I dagsläget vet man inte säkert om några djur dött ombord på fartygen, men Björklund bedömer den risken som mycket stor.

Detsamma misstänker Gabriel Paun, Europachef på Animals International.

"De dör just i detta nu", skrev han på organisationens Facebook, och syftade på de hundratusentals djuren.

Djurfartygen ges ingen förtur i kön

Trots den allvarliga situationen ges djurfartygen ingen förtur i kön till kanalpassagen.

Enligt Björklund är händelsen en av många som visar hur utsatta djur kan bli i samband med längre transporter.

– Att transportera djur innebär en mycket stor risk i sig, och när något går fel, som i Suezkanalen, blir konsekvenserna för de inblandade djuren förödande. Djur borde inte transporteras överhuvudtaget. Jag hoppas att de här tragiska händelserna åtminstone kan bidra till vi får ett slut snarast på export av djur till länder utanför EU, säger hon till Nyheter24.

