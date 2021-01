Tigrar och lejon har smittats med covid-19 på Borås djurpark

Att även djur kan bli sjuka i covid-19 – det har vi vetat ända sedan pandemins utbrott.

I kinesiska Wuhan tros det första bekräftade fallet kunna spåras till en smittoöverföring från fladdermus till människa.

Och under hösten 2020 har bland annat gorillor och tigrar bekräftats sjuka i covid-19 på djurparker runt om i världen. Fram tills nu har djur på svenska zoo:n klarat sig undan viruset.

Foto: Terje Pedersen/TT

Hostade och hade nedsatt aptit

Men idag meddelar Borås Djurpark att två tigrar och fem lejon har insjuknat i corona.

Misstankarna väcktes runt 9-10 januari i år, då personalen uppmärksammade att flera djur hade problem med luftvägarna, hosta och nedsatt aptit.

Therese Hård är zoologisk chef på parken, och hon har sina misstankar om vart viruset kan ha kommit från:

– Vi utgår från att smittan kommit från oss människor, säger hon till Borås Tidning, BT.

Anledningen till misstankarna är att tre av djurparkens medarbetare också bekräftats bära på smittan. Men det finns ingen tidigare forskning som styrker att detta är möjligt.

Tvingades avliva tigerhona

I ett sätt att stoppa den fortsatta spridningen har den drabbade avdelningen på Borås Djurpark isolerats, och likaså dess personal. De sjuka djuren har behandlats för sina symptom, och smittoläget anses vara kontrollerat.

Men lika lyckligt slutade inte historien för den 17-åriga tigerhonan Natasja, vars liv inte gick att rädda. Honan hade bakomliggande sjukdomar, men tvingades avlivas till följd av coronainfektionen.

Nyheter24 har varit i kontakt med Anna Harenius på Djurens Rätt, som misstänker att tigerhonans liv hade kunnat räddas om smittan upptäckts tidigare:

– Det är tydligt att det hade kunnat undvikas eftersom de tror att smittan kom in via djurskötarna. Om de hade testats eller kunnat undvika att jobba vid symptom hade smittan kanske inte kommit in. Om Natasja skulle ha avlivats eller inte är svårt att uttala sig om, men det lät som att hon blev väldigt sjuk utan chans till förbättring, säger hon.

Hon har samtidigt förståelse för att det kan vara svårare att upptäcka symptom hos djur som man inte umgås så nära med, liksom tigrar.

Foto: Ulf Palm/TT

Finns säkerhetsåtgärder att vidta

Det finns i dagsläget inga särskilda rekommendationer för att förhindra smittspridning på djurparker – istället gäller Folkhälsomyndighetens allmänna riktlinjer.

– Det finns inga rekommendationer kring att förhindra smittspridning från människa till djur som de måste följa, men varje park kan självfallet införa restriktioner i kontakt med djur, förklarar Harenius till Nyheter24.

Hon menar att parkägarna kan vidta flera sorters åtgärder för att göra platsen säkrare för både personal och djur.

– Forskare har vetat i snart ett år att kattdjur och mårddjur (som minkar) kan få covid-19. Det borde därmed ha satts in restriktioner kring just de djuren sedan tidigare. Testning av personal, krav på att hålla avstånd, bättre hygienregler och liknande. Om inte det är möjligt att införa bör inte de djuren hållas i fångenskap, säger Harenius till Nyheter24.

Läs mer:

Därför sprider fladdermöss dödliga virus

Carole Baskins volontär allvarligt skadad i tigerattack

10 djur som snart inte finns mer – på grund av människan