3 bilder som togs strax innan en katastrof

Den här bilden ser kanske rätt trevlig ut i dina ögon.



Den föreställer besättningen på "Space Shuttle Challenger flight 51-L", som tar emot folkets jubel när de går mot farkosten i januari 1986.

Foto: Steve Helber/TT

Kort senare avled samtliga, när raketen exploderade 73 sekunder efter avfärd.

Paul Walkers dödskrasch

Foto: Skärmavbild/Youtube

"Let's go for a drive" ska Fast & Furious-skådisen Paul Walker ha sagt innan han och vännen Roger Rodas hoppade in i röda Porschen som syns i bild.

Bilden ovan togs strax innan körturen, som dödade dem båda i en våldsam krock.

Foto: Dan Watson/TT

John Lennon och hans mördare

40 år gammal blev den forne The Beatles-sångaren John Lennon skjuten till döds av ett fan vid namn Mark David Chapman.

Mark David Chapman (t.v) och John Lennon (t.h). Foto: TT

Chapman, som rest från Hawaii, hade planerat mordet i flera månader – och lurade vid Lennons bostad i väntan på att han skulle komma hem. När sångaren anlände sköt han honom i ryggen med fyra skott.

Läskigt, men det blir värre.

Tidigare samma kväll fångas nämligen John Lennon på bild när han skriver autografer.

Personen som bett om signaturen är ingen mindre än mördaren Chapman – och på den nu världskända bilden ser man honom leendes i bakgrunden.