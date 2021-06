År 1995: Mord, rättegångar och skandaler som präglade året

1. Mitt under morgonrusningen satte sig tio medlemmar från den religiösa sekten "Aum Shinri Kyo" på fem olika tunnelbanetåg i Tokyo.

Med sig hade de plastbehållare fyllda med dödlig sarin-gas som täckts med tidningspapper. Med hjälp utav vässade paraplyspetsar gjorde sektmedlemmarna hål i behållarna – och lämnade tågen.

Foto: AP via TT

Sektledaren Shoko Asahara. Foto: AP via TT

Kvar ombord fanns tusentals Tokyobor kämpande efter luft. Tolv personer omkom i attacken och drygt 5 500 fick vårdas på sjukhus.



Myndigheter har i efterhand uppskattat att tiotusentals personer hade kunnat avlida om gasen spridits mer effektivt.

2. En folkomröstning på Irland röstar "ja" till att tillåta skilsmässa. Än idag behöver par som vill skilja sig leva separat i fyra år för att skilsmässan ska gå igenom.



3. Ingen fest utan "Wonderwall" med Oasis, eller vad säger du? Låten släpptes i oktober 1995.



O.J Simpson och den avlidna hustrun Nicole Brown Simpson. Foto: Nick Ut/TT

4. Den 13 juni 1994 hittades O.J. Simpsons fru Nicole Brown Simpson och hennes manliga bekant Ron Goldman mördade utanför hennes lägenhet i Los Angeles.



Brown återfanns liggande på mage, knivhuggen så pass många gånger i huvudet och nacken att hennes huvud nätt och jämt satt fast på kroppen.

En blodig handske återfinns på brottsplatsen. Foto: Los Angeles Police Department/TT

O.J Simpson provade en handske av samma modell och storlek under rättegången, för att visa att den inte passade. Foto: Vince Bucci/TT

O.J. Simpson misstänktes för mordet och ställdes till svars i en av 90-talet mest omskrivna rättegångar. Hans blod återfanns på flera ställen på brottsplatsen, och han greps först efter en lång jakt med 20 polisbilar.

Trots ett starkt bevisläge friades han, till mångas stora förvåning.



Med en 52,5 procents majoritet röstade det svenska folket "ja" till ett EU-medlemsskap. Foto: Ola Torkelsson / TT /

5. Sverige, Finland och Österrike gick med EU, och antalet medlemsländer steg från 12 till 15.



6. Dvd:n uppfanns. Feel old yet?

7. Kort innan jul tvingades 500 000 kort från bandkåren tryckas om. Julkorten, som skulle skickas ut till svenska hushåll, var prydda med orden "Glöm ljusen!", istället för "Glöm inte ljusen!".

14-årige John Hron. Foto: Polisen

8. I augusti misshandlades 14-årige John Hron till döds av fyra jämnåriga ungdomar med kopplingar till vit makt-rörelser.



– Rättsläkaren sa senare under rättegången att hon aldrig hade sett något liknande, att det var som att John hade blivit påkörd av tåget, har hans pappa Antonin Hron, berättat för Göteborgsposten.



Den tortyrliknande misshandeln pågick under flera timmar och avslutades med att dränka Hron i Ingetorpssjön i Kode, norr om Göteborg.

9. Den svenska popstjärnan Robyn slog igenom 1995, blott 15 år gammal, med låten "Do you really want me?".

Foto: Anders Wiklund/TT

10. Nyheten att det dåvarande statsrådet Mona Sahlin använt statens kort för att finansiera privata utgifter under sin tid som arbetsmarknadsminister (1990-1991) slog ned som en bomb.

Totalt rörde det sig om varor till ett värde av drygt 53 000 kronor, och bland hyrbilar och kontanter återfanns två Toblerone.



Chokladen gav skandalen det välkända namnet "Tobleroneaffären".