År 2002 den 4 juni, när Elizabeth Smart, 14, sover tillsammans med sin lillasyster i familjens hus i amerikanska staden Salt Lake City, väcks hon av att en främmande man står vid sängkanten. Under vapenhot för han bort den skräckslagna tonåringen, och lämnar 9-åriga Mary Katherine förlamad av rädsla.

Först några timmar senare vågar hon sig upp och berättar för föräldrarna vad som har hänt – men då är Elizabeth spårlöst försvunnen. När polisen anländer till platsen har de inte säkrat några bevis och brottsplatsen blir snabbt kontaminerad – och kommer att försvåra det nio månader långa sökandet.

Mannen skulle visa sig vara gatupredikanten Brian David Mitchell, en man inte helt främmande för familjen, men de känner till honom med ett helt annat namn.

Många volontärer samlades för att leta efter Elizabeth Smart. Foto: Douglas C. Pizac

Tvingas "gifta sig" med förövaren

Bara några kilometer från hemmet tvingas Elizabeth till en liten campingplats, där hon sedan tvingas genomgå en äktenskapsceremoni med sin kidnappare. Den utförs av ingen mindre än Mitchells fru, Wanda Barzee, som av honom kallades för Hephzibah.

Elizabeth inser ganska fort att mannen i själva verket var en man som hennes mamma en gång gett pengar, då under namnet Immanuel, när han suttit och tiggt på gatan. Han anlitades även av hennes pappa för att bygga på deras tak.

Elizabeth kedjas fast i ett träd i närheten av campingplatsen, och varje dag i månader, blir hon våldtagen och misshandlad av paret samtidigt som hon flera gånger tvingas kolla på porr.

Försökte kidnappa kusinen

Lite över en månad efter att Elizabeth kidnappats från sitt hem får polisen in ett larm från ingen mindre än Elizabeths kusins hem. Kidnapparna hade nämligen planer på att även ta 15-åringen som ännu en barnbrud, dock utan att lyckas.



Framöver väntar en fruktansvärd tillvaro tillsammans med paret, där de bor på olika campingplatser runt om i Utah. När de måste köpa proviant tar de sig in i staden men då går de alla dolda under en vit slöja, oigenkännliga för de frivilliga som letar – vid ett tillfälle gick de även på fest.

Brian David Mitchell. Foto: Laura Seitz/AP/TT

Efter tre månader för kidnapparna med Elizabeth till San Diego, och pratade om att flytta ännu längre bort. Det är också nu som Mitchell blir en potentiell misstänkt för kidnappningen, då Elizabeths lillasyster mindes varför hon kände igen rösten på mannen som varit i sovrummet den natten.

Elizabeth tar mod till sig och lyckas, genom smicker och att hävda att hon hade en religös känsla, övertala kidnapparna att de borde återvända till Salt Lake City.

Efter nio månader kom räddningen

I mars år 2003 är de tillbaka i hemstaden Salt Lake city. Men där omringas de plötsligt att flera polisbilar, då förbipasserande uppmärksammat dem och blivit misstänksamma.

Först när polisen dragit iväg Elizabeth ifrån paret vågade hon berätta vem hon var – och hon kunde återförenas med sin familj.

Elizabeth Smarts föräldrar, Ed och Lois, berättar för allmänheten att deras dotter är hemma igen. Foto: Morry Gash/AP/TT

Så blev domen för paret – en är frisläppt

Paret fastställs till en början inte vara lämpliga att ställas inför rätta, och fallet pausas. Sju år senare, i november 2009 erkänner Barzee sin inblandning och döms till femton år i fängelse. Hon släpps dock fri redan år 2018 under villkoren att hon är registrerad som en sexförbrytare, trots Elizabeths invändningar.

Ett år efter att Barzee erkänt sig skyldig är det dags för Mitchell att möta juryn, där både Elizabeth och Barzee vittnar mot honom, och hans döms till två livstidsdomar bakom lås och bom.

Idag jobbar Elizabeth med välgörenhet och har föreläst flera gånger om sina upplevelser. Foto: Richard Shotwell/AP/TT

Det här gör Elizabeth Smart idag

Idag är Elizabeth Smart 33 år gammal och författaren bakom två memoarer publicerar"My Story och "Where There's Hope: Healing, Moving Forward, and Never Giving Up.

Hon har gift sig med en man vid namn Matthew Gilmour, och tillsammans har de tre barn, och hon är precis som sin familj en troende mormon. Hon håller även ofta tal om sina upplevelser och arbetar med rättvisa för kvinnor, och är närmast en offentlig person. Enligt The New Yorker håller hon närmare 80 tal per år.

– Var aldrig rädd för att berätta. Var aldrig rädd för att leva ditt liv. Låt aldrig ditt förflutna bestämma över hur din framtid ska se ut, sa hon i ett av talen till tonåringar i Washington.

Källor: Biography, The New Yorker, New York Post och dokumentären The Kidnapping Of Elizabeth Smart – Reel Truth.