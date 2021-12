Hela listan: Det här googlade svenskarna mest 2021

Google lanserar årligen en rapport över vad vi har googlat upp under året som gått, där topplistan är baserad på anonym och aggregerad data över sökningar under 2021.

– Det vi tittar på är de ökningar som har ökat mest i relation till tidigare år. För att fånga in vad som har varit aktuellt just under året. Det är liksom inte det konstanta sökflödet, säger Andrea Lewis Åkerman, kommunikationsansvarig på Google Sverige, till TV4:s Nyhetsmorgon.

För svenskarna verkar sökningarna ha varit en blandad kompott, allt från mordet på artisten Nils "Einár" Grönberg till Netflix-serien Squid Game.

– Mordet på Nils Grönberg skakade hela Sverige och det skrevs otroligt mycket om det i media. Det vi ser är ofta att de här söktrenderna också är något av en reflektion av det vi har hört om i media och vi vill söka på mer information om vad som har hänt, fortsätter Lewis Åkerman.

Artisten Einár sköts ihjäl i slutet av oktober i år. Foto: Jessica Gow/TT

Pandemin fortsätter trenda på Google

Andrea Lewis Åkerman berättar att pandemin fortsätter såklart att prägla det vi söker på. Sökningar på covid- bevis, PCR-test och hur länge man har antikroppar är några utav trenderna som man kan utläsa av listan.

Inför nästa år ger Andrea Lewis Åkerman Nyhetsmorgon en inblick på vad som kan toppa listan 2022.

– Man kan tänka sig att eftersom det är det svenska valet, så kan det vara mycket sökningar kring det.

Här kan du se vad svenskarna googlade mest förra året.

Det här googlade svenskarna 2021

Årets mest populära sökningar:

1. EM 2021

2. Einár

3. Squid Game

4. Premier League

5. Eurovision 2021

6. iphone 13

7. OS 2021

8. Covidbevis

9. Champions League

10. Handbolls-VM





Nyheter och händelser:

1. Einár

2. Covidbevis

3. GME stock (Gamestop)

4. Christian Eriksen

5. Lars Vilks

6. Magdalena Andersson

7. Göran Lambertz

8. Ethereum kurs

9. RS-virus

10. Afghanistan





Underhållning:

1. Squid Game



2. Eurovision 2021

3. Popcat

4. Kastanjemannen

5. Knutby

6. Masked Singer

7. Snabba Cash

8. Dune

9. Skandiamannen

10. Young Royals





Vad?

1. Vad kostar det att ladda en elbil?

2. Vad är RS-virus?

3. Vad är tantra?

4. Vad är skyddspersoner?

5. Vad kan man göra när man har tråkigt?

6. Vad är talibaner?

7. Vad betyder walla?

8. Vad är fotosyntes?

9. Vad händer i Afghanistan?

10. Vad är PCR-test?





Hur?

1. Hur många har vaccinerats i Sverige?

2. Hur blir sommaren 2021?

3. Hur långa längdskidor ska man ha?

4. Hur lång är en handbollsmatch?

5. Hur länge smittar en förkylning?

6. Hur många arbetsdagar på ett år?

7. Hur många medaljer har Sverige i OS 2021?

8. Hur länge har man antikroppar?

9. Hur ofta TBE-vaccin?

10. Hur lång tid tar det att åka till Mars?