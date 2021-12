SJ ställer in 30 avgångar per dag fram till jul

Ska du åka iväg över jul? Då gäller det att hålla koll på telefonen. Mellan måndag och torsdag kommer 30 tåg per dag att ställas in – och senast under måndagen ska alla som drabbas av de inställda tågen meddelas.

Mellan måndag och torsdag kan närmare 30 avgångar per dag ställas in, meddelar SJ, enligt Expressen. Ett besked som kan stressa många resenärer inför julafton på fredag. De sträckor som drabbas mest är Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö, Stockholm-Uppsala och Linköping-Gävle. Men oavsett var man ska åka bör man hålla koll på sin resa med SJ. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT Beror på mycket sjukskrivna medarbetare Senast under måndagen kommer SJ att skicka ut ett sms till de som drabbas, ett arbete som startade redan i fredags. Men resenärer som bokat tåg onsdag eller torsdag, när de flesta far iväg, bör kunna andas ut. – Om man har bokat sig på ett snabbtåg, i dag och i morgon så finns det ganska gott om plats, då får man möjlighet att boka om sig till en valfri avgång eller få pengarna tillbaka. När det gäller onsdag och torsdag så är det mer hårdbokat, då har vi satt in längre tåg, säger Tobbe Lundell, presschef, till Expressen och fortsätter: – För att säkerställa att alla verkligen får en plats så flyttar vi över varje resenär till ett nytt tåg. Men man får också möjlighet att själv gå in och boka om eller vad om man vill. Enligt Tobbe beror de inställda avgångarna på personalbrist och väldigt mycket sjukskrivna medarbetare.