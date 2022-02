I dag är det alla hjärtans dag och många väntar säkert på blombud. Men under veckan har det rapporterats om en rånarliga som utgett sig för att vara blombud och brutit sig in stockholmares hem. TV3:s "Efterlyst" rapporterade om programledaren Martin Björk som utsatts för rån i sitt hem efter att släppt in påstådda blombud. Polisen släpper nu bilder på rånarna som stal Björks klocka.

Läs mer om det här.

Innan jul rapporterades det även om fler rån där gärningsmännen låtsas vara blombud.

Helena Boström Thomas, vid Stockholmspolisen, säger att man inte ska bli rädd för att ta emot blommor, men att det kan vara bra att vara vaksam.

– De flesta rånen och rånförsöken utfördes innan jul. Just nu är det inte vanligt, men det kan vara klokt att vara vaksam. Känns det otroligt eller ologiskt att någon skickat blommor ska man vara försiktigt. Men man ska inte vara rädd för att ta emot blommor, säger hon.

Rånen har utförts av flera gärningsmän och det har varit en kvinna som ringt på och levererat budet. Sedan har fler gärningsmän dykt upp när dörren öppnats.

– Brotten har sett ut som så att en kvinna ringt på och sagt att hon är ett blombud och så fler gärningsmän gömt sig och försökte tränga sig in. De har inte lyckats i alla fall, säger Helena Boström Thomas.

Vad bör man tänka på?

– Tänk efter lite, och försök ta reda på information innan man öppnar dörren. Om man får uppfattningen att någon inte vill visa sig, ska man tänka efter. Det är kanske inte är typiskt blombud. Be om mer information, säger Helena Boström Thomas, vid Stockholmspolisen.

– Om någon ringer på dörren med blommor utan att det annonserats i förväg, i till exempel ett trovärdigt telefonsamtal från en blombutik, så ska man ta reda på så mycket information man kan innan man öppnar dörren. Man kan be om legitimation, säger Helena Boström Thomas.

I övervakningsfilmen som polisen släppt kan man se att kvinnan bär relativt heltäckande klädsel. Rånarligan har utsatt människor i Stockholmsområdet, i Huddinge, på Gärdet och Lidingö.

– Skulle man misstänka att man blir utsatt för ett rånförsök ska man kontakta polisen. Man kan även i sådana fall göra observationer, kanske kan man se vilket fordon ”blombudet” kom i och ta registreringsnummer, säger hon

– Men generellt så vill vi inte att människor ska vara rädda för att ta emot blommor! Har du fått de garantier du känner att du behöver och det känns säkert att öppna dörren så hoppas vi att du njuter av blommorna, avslutar Helena Boström Thomas.