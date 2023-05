Kvinna i 40-årsåldern stal fåtölj från Ikea: "Större kartong"

Det var i slutet på januari i år som kvinnan, som är i 40-årsåldern, besökte möbeljätten Ikea i Malmö. Där plockade hon på sig flera varor, däribland en fåtölj värd 2 995 kronor.

Men väl i självscanningskassan betalade kvinnan ifråga för bland annat galgar, en pläd och ett fårskinn, men inte för fåtöljen som, enligt den dom från Malmö tingsrätt som Nyheter24 tagit del av, låg i en "större kartong" på kvinnans vagn.

Fick frågan om hon scannat in Ikea-fåtöljen

Händelseförloppet, som fångades på film, noterades av en Ikea-medarbetare som frågade kvinnan om fåtöljen i kartongen scannats in.

"I samband med det lade hon även sin hand på den. Hon fick ett jakande svar. Hon ställde sig därefter något i bakgrunden", står det i domen.

När kvinnan ifråga betalat för övriga varor, till ett värde av 2 215 kronor, tog medarbetaren fram ett kassakvitto och kunde då konstatera att fåtöljen inte scannats in. Man tillkallade då väktare som ingrep.

Kvinnan: "Var inte meningen"

Kvinnan, som hela tiden förnekat brott, har hävdat att "allt var en stor miss" och att hon innan besöket tagit starka mediciner, hade ont och var stressad samt var ovan vid självscanningssystemet.

"Det rör sig om en miss på grund av hennes mående. Det var inte meningen och hon var inte sig själv vid tillfället", går att läsa om kvinnans utsaga i domen.

Kvinnan har dessutom uppgett att hon, på grund av hörlurar i öronen, inte hört medarbetarens fråga gällande betalningen för fåtöljen.



Döms för stölden på Ikea

Men tingsrätten köper inte kvinnans förklaring. Man menar istället att det "framstår som anmärkningsvärt" att hon inte betalat för den dyraste varan, vars pris överstiger den totala summa hon betalat.

Även föremålets storlek har spelat in i domen, där man konstaterar:

"Det var den överlägset största av de kartonger som fanns på den vagn som NN förde med sig. Av övervakningsfilmen framgår att NN (som enligt rätten inte framstår som synbart desorienterad eller frånvarande) vrider och vänder på olika föremål och scannar vissa varor likväl som hon i kassan också tittar mot den aktuella kartongen."

Man pekar också på hur kvinnan, under betalningen, på skärmen fått standardfrågan om alla varor scannats in och att hon dessutom fått frågan från en medarbetare på plats, men trots detta inte scannat in fåtöljen.

Kvinnan anses därmed ha relevant uppsåt och hon döms nu för stöld. Straffpåföljden blir 40 dagsböter om 300 kronor.

