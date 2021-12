Det var den 18 oktober i år som en kvinna i 65-årsåldern, samt två barn under tio år, skadades svårt i ett brutalt våldsdåd i en liten by i Lycksele. Efter attacken vårdades samtliga offer för allvarliga skador, där kvinnan och en fyraårig pojke var nedsövda till i början av november.

Den äldsta sonen, en åttaåring, var vaket och förhördes kort efter händelsen. En man i 50-årsåldern häktades två dagar efter dådet, misstänkt för tre fall av mordförsök på sina söner och deras farmor. Han ska ha utdelat trubbigt våld mot offrens huvuden, och påstås även ha stuckit en kniv i halsen på sin fyraåring.

Åtal mot mannen väcktes under torsdagen, läs mer om det här.

– Enligt min uppfattning finns flera försvårande moment i gärningen, bland annat eftersom mannen utnyttjat barnens skyddslösa ställning och även utnyttjat deras svårigheter att värja sig. Han har också avsett att brottet skulle få allvarligare följder än det faktiskt fått, säger kammaråklagare Andreas Nyberg, i ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten.

Foto: Erik Abel/TT

Åttaåriga pojken i Lycksele larmade granne

Det var en boende i byn, på promenad med sin hund, som upptäckte den åttaårige pojken komma springandes längs vägen. Pojken blödde kraftigt och berättade för grannen att det var hans pappa som slagit honom.

När mannen ska gå för att se till pojkens lillebror och farmor möts han istället, enligt larmsamtalet i polisens förundersökning som Nyheter24 tagit del av, av 50-åringen med en yxa i handen. Grannen tog med sig pojken hem, och larmade därifrån.

50-åringen åtalas öven för grovt olaga hot mot grannen i 65-årsåldern, från när han försökte ta sin in till de andra offren.



Pappan ska ha lidit av allvarlig psykisk störning

Mannen har medgett till att ha skadat sin mamma och sina söner, men varken nekar eller erkänner brott.

Under en rättspsykiatrisk undersökning bedömdes det att mannen begått de misstänkta gärningarna under påverkan av allvarlig psykisk störning och att han under tiden för undersökningen har en allvarlig psykisk störning.

Bevisningen som presenteras i åtalet består av förhörsuppgifter och teknisk bevisning och beslag av blodiga tillhyggen i form av kofot, yxa och knivar.