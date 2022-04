Musk tar över Twitter

En liten stund innan stoppades Twitters aktie för handel. Den hade då stigit 5,5 procent.

Annars inledde New York-börsen nedåt på måndagen men under dagen började kurserna vända uppåt. Till slut stängde de ledande indexen på plus.

Oron för stigande inflation och höjda räntor fortsätter att bekymra investerarna.

Priset på råolja har sjunkit igen och aktier i oljebolag backade. Till exempel gick Chevron och Exxon ned 2,2 respektive 3,4 procent.

Även banksektorn hade en tung dag. Bland annat tappade Bank of America 0,7 procent medan Wells Fargo gick ned 1,1 procent.

Dow Jones industriindex steg 0,7 procent, det breda S&P 500-indexet ökade 0,6 procent medan tekniktunga Nasdaqs kompositindex gick upp 1,3 procent.