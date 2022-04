Svårt för Sverige att stoppa rysk gas

Debatten om vad Sverige kan göra för att blockera rysk energiimport har gått het sedan krigsutbrottet. Alla riksdagspartier vill nu se ett stopp för rysk fossil naturgas.

Samtidigt ser Ryssland redan ut att göra verklighet av hotet om att stoppa gasen när länder inte betalar i rubel. På onsdagen meddelade ryska Gazprom att man kommer strypa leveranser till Polen och Bulgarien.

Oklara mängder

Exakt hur stor andel naturgas som Sverige köper från Ryssland finns det inga uppgifter om.

Under 2021 användes nästan 13 terawattimmar (TWh) naturgas i Sverige där den rörbundna gasen uppgick till cirka 5,6 TWh och den nedkylda, flytande LNG-gasen till cirka 7,3 TWh.

All rörbunden naturgas levereras till Sverige via en pipeline från Dragör i Danmark till Klagshamn söder om Malmö. Stamnätet i sydvästra Sverige löper sedan längs västkusten upp till Göteborg och Stenungsund, och förgrenar sig till Gislaved längre in i landet.

Historiskt har nästan all gas kommit från det danska Tyra-fältet i Nordsjön men plattformarna är under renovering fram till nästa sommar, vilket gör att gasen hämtas från det europeiska nätet som i sin tur är kopplat till ledningar från Ryssland.

Sannolikt är andelen liten eftersom Sverige ligger så långt bort i nätet, enligt Maria Malmkvist, vd på branschorganisationen Energigas Sverige.

— Det finns ryska molekyler i nätet men om de kommer till Sverige kan vi inte säga eftersom det inte finns några ursprungsgarantier, säger hon.

För att stoppa rysk gas skulle man behöva stänga av hela den danska förbindelsen, vilket skulle drabba tunga industrier, kraftvärmeverk och samhällsviktig verksamhet, enligt organisationen.

— Det skulle få jättestora konsekvenser. Dels för el- och värmeproduktionen och dels industrin, det finns väldigt många stora industrier som är beroende av gas. Du kan inte heller ersätta gasen med el på grund av dess egenskaper, säger Maria Malmkvist.

Runt 40 procent

Ett normalår står Ryssland för runt 40 procent av Europas gastillförsel, Norge för 24 procent och Algeriet för 11 procent. Flera svenska partier driver på för att EU ska införa en ursprungsmärkning av gasen men en sådan lösning bedömer branschen svår att genomföra.

Sannolikt skulle ryssarna själva behöva ursprungsmärka sin gas – och vem skulle vilja handla med den då, undrar Hans Kreisel, vd på Nordion Energi, som driver stamnätet i sydvästra Sverige.

— Jag kan inte riktigt se hur det skulle gå till.

Anledningen till att länder som Litauen kan stoppa den ryska gasen är för att ledningarna går där, framhåller han. På EU-nivå kan man stoppa inflödet, vilket är en lösning att föredra, men det måste ske ordnat och stegvis.

— En annan parameter man måste ta hänsyn till, när man pratar om att avbryta importen av rysk gas, är att plockar du bort 40 procent av utbudet på en marknad får du högre priser permanent. Därför är det oerhört viktigt att vi gör det samlat inom EU, bygger upp grön energi och skapar det oberoende vi behöver över tid, säger Hans Kreisel.

Gazproms besked på onsdagen ledde till en omedelbar reaktion och gaspriserna steg som mest 24 procent till 127,50 euro per megawattimme, för att sedan sjunka tillbaka.

Metangaser

Den flytande och komprimerade naturgasen, som kommer med fartyg, handlas på en börs där köparen och säljaren inte vet vem den andre är.

— Eftersom handlarna inte kan säga exakt var gasen kommer ifrån så kan man inte säga det till kunden heller, såklart, säger Maria Malmkvist.

EU:s sanktioner har satt stopp för ryska fartyg att lägga till i EU-hamnar. Därmed får inte ryska fartyg anlöpa till exempelvis LNG-terminalen i Göteborg.

Terminalen är dock inte ansluten till stamnätet och en ihopbyggnad skulle ta 18–22 månader enligt Nordions beräkningar.

På längre sikt ser vd:n Hans Kreisel att Sverige behöver skynda på och öka biogasproduktionen eftersom den kan ersätta den fossila naturgasen rakt av. Båda är metangaser med liknande egenskaper.

— Barriären sitter i EU-lagstiftningen just nu, inte i potential, teknik eller kunnande, säger Anna Wallentin, avdelningschef på Energigas Sverige.