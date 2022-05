Uppmjukat sanktionsförslag mot Ryssland

EU-länderna kunde helgen inte enas om ett sjätte sanktionspaket mot Ryssland med anledning av Ukrainakriget. Det låste sig när det gäller hur man ska slå till mot den ryska oljeexporten, som är en avgörande intäktskälla för den ryska statsapparaten och för finansieringen av Ukrainakriget.

Uppges kräva heltäckande undantag

EU – vars ursprungsförslag lades fram av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen den 4 maj – har efter helgens låsningar i förhandlingarna börjat mjuka upp sina positioner, rapporterar Bloomberg med hänvisning till dokument som de har tagit del av och till EU-källor.

Högljudd kritik mot sanktionsförslaget kom bland annat från Ungern och Slovakien, som inte tyckte att det räckte med att ge dem två års extra tid för att fasa ut rysk olja. Liknande undantag har även diskuterats när det gäller Bulgarien och Tjeckien.

En EU-källa säger till nyhetssajten Politico att Ungern i princip kräver ett heltäckande undantag från det föreslagna förbudet mot import av rysk olja.

Ett annat EU-land som vände sig mot sanktionspaketet var Grekland. Där handlar det om att grekiska rederier äger drygt en fjärdedel av världens fartygskapacitet vad gäller oljetransporter, vilket gör EU:s förslag om ett totalförbud för EU-företag att transportera rysk olja till tredje land mycket kännbart.

Detta förslag ska dock ha dragits tillbaka av EU nu.

Hoppas på uppgörelse

Ett stopp för europeiska försäkringsbolag från att bidra till försäkringar av de ryska oljetransporterna är dock kvar. Det har också potential att slå mot de ryska oljeleveranserna. I praktiken tvingar detta den ryska säljaren eller köparen i tredje land att på egen hand hitta någon utanför EU som vill gå in och försäkra transporten.

Grundbulten i EU:s förslag – om att förbjuda import av ryska råolja på sex månader och import av raffinerade ryska oljeprodukter till årsskiftet till det stora flertalet EU-länder – ligger fortfarande på bordet. Och enligt EU-källor finns det trots de tydliga meningsmotsättningarna fortfarande hopp om att det ska gå att nå en uppgörelse om ett sjätte sanktionspaket mot Ryssland de närmaste dagarna.

Sedan Rysslands nya attack mot Ukraina inleddes den 24 februari fram till den 27 april importerade EU-länderna fossila bränslen från Ryssland för 44 miljarder euro (drygt 460 miljarder kronor), enligt Centre for Research on Energy and Clean Air.