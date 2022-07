Moppar och klockor ger klirr i kassan

Fakta: Mest sålda mopedmärkena 1. Puch 2. Crescent 3. Zündapp 4. Monark 5. Husqvarna Mätt i antal sålda mopeder på Tradera januari – juni 2022. Källa: Tradera

Mopeder är en kategori som sticker ut när auktionssajten Tradera analyserat vad som säljer bäst just nu. Man har tittat på omsättning, antal budgivare per auktion, antal minneslistningar per auktion och hur stor procentandel som leder till försäljning.

Varje dag säljs drygt 300 mopeder, motorcyklar och reservdelar via Tradera. Klassiska märken som Puch och Zündapp är eftertraktade, gärna från 1960-talet.

— Jag tror framförallt att det finns en nostalgisk vurm, säger Sofia Hagelin, presschef på Tradera.

Kopplat till lågkonjunktur

Även armbandsur är en växande trend. Snittpriserna på exklusiva klockor har ökat med 24 procent på bara ett år. Framförallt är det kända märken som Rolex, Breitling och Cartier som ger höga slutpriser

Sofia Hagelin tror att det kan vara kopplat till lågkonjunkturen, då priserna på guldtackor, guldsmycken och exklusiva klockor brukar gå upp.

— Jag kan också tänka mig att det är en retrotrend. De senaste tio åren är det många som inte har haft en klocka. I dag är allting väldigt digitalt och det finns en tjusning med klockor och urverk och det mekaniska.

Retrotrenden kan förklara en oväntad uppstickare bland klockorna – fickuren, som tillsammans med Omegaklockor är de mest eftertraktade i kategorin. Snittpriset har stigit med tolv procent jämfört med förra året.

Datorkomponenter fortsatt hett

Under coronapandemin ökade intresset för växter, friluftsliv och gör det själv-projekt och efterfrågan på sådant som sticklingar, verktyg och fiskeutrustning är fortsatt hög.

Hemelektronik som mobiler, datorkomponenter, kameror och tv-spel har sålt bra i flera år. Halvledar- och komponentbristen har gjort att utbudet är mindre samtidigt som efterfrågan är fortsatt stor.