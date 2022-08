Skånska företag: "Detta är ett skrik på hjälp"

Packbridge och Livsmedelsakademien, är ideella samarbetsorganisationer för livsmedels- och förpackningsindustrin i södra Sverige. Tillsammans med regionala politiker vill organisationerna att politikerna på riksnivå förändrar det svenska systemet med fyra elområden.

De senaste åren har det varit stora prisskillnader mellan de norra och södra delarna av landet, men den senaste tiden har prisrekorden duggat tätt i Sydsverige.

— Vi har en aldrig förut skådad utveckling av energipriserna, säger Eric White, styrelseordförande för Packbridge, som samlar 140 företag inom förpackningsindustrin på en pressträff med andra företag och intresseorganisationer i Malmö.

— Man måste bara skrika – det är här och nu som gäller. Spotpriset var ju 25 gånger högre i Sydsverige jämfört med norra Sverige i dag. Veckopriset var tio gånger högre, fortsätter Eric White, som även är vd för etikettföretaget Air Labels.

Mer störningar att vänta

Han säger att företagen knappt hann reagera på de ökade priserna under den föregående vintern innan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari förvärrade läget ytterligare.

— Nu kommer det en höst och en vinter och Putin (Vladimir, Rysslands president) kommer säkert att ställa till mer elände. Vi kan inte styra över vad han gör, men vi kan bara veta att det kommer bli mer störningar på elmarknaden Det vi kan göra inom riket är att säga att det inte var någon bra idé med fyra olika prisområden, säger Eric White.

Hans Holmstedt, vd för stärkelseproducenten Lyckeby, Berith Apelgren, kommunikations- och hållbarhetschef Pågen, och Hans Ramel, regionordförande för Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) på pressträffen där skånska företag och intresseorganisationer kräver att rikspolitiker gör något åt de skenande elpriserna i södra Sverige.

Exempelvis Tyskland har ett elprisområde för hela landet, men de svenska prisområdena infördes 2011 efter krav från EU-kommissionen. Nyligen har Sverige fått klartecken från EU:s elmyndighet Acer att göra en översyn av systemet, men ett nytt förslag väntas först nästa sommar.

Då kan det vara för sent för många företag och lantbrukare.

— Det finns ju risk. Det beror på hur priset utvecklas. Att det är bråttom är hela signalen. Vi måste klara vintern – det måste vara färdigt innan dess. Vi måste dela på prisuppgången lite mer jämnt över hela Sverige, säger Eric White.

"Helt akut"

— Vi måste tro på framtiden och tänka att de måste lyssna på oss i Stockholm. Att de förstår hur viktigt det är för Sverige och för den vanlige svensken med matpriser och kopplingen till inflationen, säger Berith Apelgren, kommunikations- och hållbarhetschef på brödföretaget Pågen.

Under valrörelsen har energipolitiska förslag duggat tätt från partierna. Den socialdemokratiska regeringen vill exempelvis att uppemot 60 miljarder som Svenska kraftnät får in via så kallade flaskhalsintäkter ska lätta bördan för svenska hushåll och företag.

— Stödåtgärderna kan ju hjälpa något, men det är svårt med stöd i efterhand för höga kostnader. Då är det enklare att ändra det system som skapar problemen. Detta är helt akut, säger Eric White.